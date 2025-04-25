Bitlis'te Tır ve Minibüs Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bitlis'te meydana gelen trajik kazada, minibüs ile tırın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay, Bitlis-Baykan kara yolunda yaşandı.

H.E. yönetimindeki 04 ABC 295 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Z.A. sürücüsündeki 42 V 0097 plakalı tır ile çarpıştı. Kazanın ardından durumun bildirilmesi üzerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi.

Kaza sonucunda minibüs sürücüsü H.E. olay yerinde hayatını kaybetti. Ayrıca, kazada yaralanan iki kişi, hayatü tehdit eden durumu olan biri dahil olmak üzere ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yetkililer, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Bitlis'te minibüs ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Bitlis'te minibüs ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.