DOLAR
39,38 -0,16%
EURO
45,66 -0,01%
ALTIN
4.285,72 -0,07%
BITCOIN
4.174.888,7 -0,07%

Bitlis'te Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı; 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 15:13
Bitlis'te Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, Adilcevaz-Erciş kara yolunun hastane kavşağında gerçekleşti. M.N.N. yönetimindeki 34 DUE 955 plakalı otomobil ile S.K. idaresindeki 65 ACL 638 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, otomobil sürücüsü M.N.N. ve aynı araçtaki A.N.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Hafif ticari aracın sürücüsü S.K. ise yaralanarak, ambulansla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından bir süre trafiğe kapatılan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını...

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Bir süre trafiğe kapatılan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını...

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Bir süre trafiğe kapatılan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

İLGİLİ HABERLER

Araç Sahiplerine Kötü Haber: Benzin Fiyatlarında Yeni Zam Geliyor!

Devlet Destekli Faizsiz Kredi ve Büyük İndirim Programı

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi

Aile Bakanlığı'ndan Çocuklu Ailelere 1500 TL Destek Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya'da Silah Kazası: Genç Kız Hayatını Kaybetti
2
Blinken, Gazze Ateşkesine Mısır'ın Katkısı İçin Teşekkür Etti
3
İsrail'in Gazze Saldırılarında 58 Filistinli Hayatını Kaybetti
4
Bolu'da Tüp Yüklü Kamyona Çarpan Minibüs: 16 Yaralı
5
Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Kocaeli'de Futbol Maçı Yaptı
6
BM Genel Kurulu, Gazze İçin Acil Ateşkes ve İnsani Yardım Talebini Kabul Etti
7
Dr. Gülsen Ataseven: Gençlere İlham Veren Bir Gönüllülük Hikayesi

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi

Vakıfbank'tan Emeklilere İnanılmaz Kampanya: 27.000 TL Promosyon!

Alternatif Bank'tan 6.000 TL Nakit İade Fırsatı!

ON Dijital, Vatan Bilgisayar İle Kredi Kolaylığı Sunuyor

Aile Bakanlığı'ndan Çocuklu Ailelere 1500 TL Destek Müjdesi

İstanbul'da 12 Haziran'da Planlı Elektrik Kesintileri

YYÜ'den İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ücretsiz Giyim Desteği

Temmuz'da İnternet Tarifelerine Büyük Zam Geliyor

Temmuz Asgari Ücret Zammında Sürpriz: Oran Açıklandı

Akbank'tan Bayram Hediyesi: 6.000 TL Chip-Para ve 1.000 TL Gıda Desteği!

Devlet Destekli Faizsiz Kredi ve Büyük İndirim Programı

Araç Sahiplerine Kötü Haber: Benzin Fiyatlarında Yeni Zam Geliyor!