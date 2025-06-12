Bitlis'te Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, Adilcevaz-Erciş kara yolunun hastane kavşağında gerçekleşti. M.N.N. yönetimindeki 34 DUE 955 plakalı otomobil ile S.K. idaresindeki 65 ACL 638 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, otomobil sürücüsü M.N.N. ve aynı araçtaki A.N.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Hafif ticari aracın sürücüsü S.K. ise yaralanarak, ambulansla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından bir süre trafiğe kapatılan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Bir süre trafiğe kapatılan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Bir süre trafiğe kapatılan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.