Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

Bitlis'te 112 acil istasyonu, Kayran köy yolu ve Yeni Eren Stadyumu projelerinin yapım ihaleleri EKAP'ta yayımlandı; tarih ve süreler belirlendi.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 15:21
Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

Bitlis'te üç büyük yatırım için ihale süreci resmen başladı

Bitlis, altyapısını güçlendirecek ve vatandaşların yaşam kalitesini artıracak üç önemli kamu yatırımında yeni bir döneme giriyor. Söz konusu projeler, Sağlık Bakanlığı, İl Özel İdaresi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülüyor ve Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden yayımlanan ilanlarla yapım ihaleleri başlatıldı.

Mutki Meydan'a Modern 112 İstasyonu

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2025/1391408 ihale kayıt numarasıyla duyurulan projeyle, Mutki ilçesi Meydan köyündeki mevcut bina tam teşekküllü 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu haline getirilecek. Proje, özellikle zorlu kış şartlarında ve acil vakalarda bölge halkına hayati hizmet sunmayı hedefliyor ve personelin modern koşullarda çalışmasına olanak tanıyacak.

İhale: 22 Eylül 2025 tarihinde saat 10:00'da Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü'nde elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri AçıldıBitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

Kayran köyü yolu güvenli ve geniş olacak

Bitlis İl Özel İdaresi tarafından kırsal altyapıyı güçlendirmeye yönelik hazırlanan ve 2025/1469025 ihale kayıt numarasıyla ilan edilen "Yol Bakım Onarım, Genişletme ve Güvenlik Yolu Bağlantısı Yapım İşi" projesi, Kayran köyünün ulaşım sorununu kökten çözmeyi amaçlıyor. Proje kapsamında toplam 48.000 metreküp kazı yapılarak mevcut yol standartları yükseltilecek, yol genişletilecek ve güvenlik önlemleri artırılacak.

İhale: 29 Eylül 2025 tarihinde saat 10:30'da gerçekleştirilecek. Çalışma süresi: Yer tesliminden itibaren 285 takvim günü.

Yeni Eren Stadyumu ve kapalı yüzme havuzu yenileniyor

2025/1450619 ihale kayıt numarasıyla yayımlanan ilana göre, Bitlis merkezdeki Yeni Eren Stadyumu'nun çevre düzenlemesi yapılacak ve uzun süredir bakıma ihtiyaç duyan kapalı yüzme havuzunda kapsamlı onarımlar gerçekleştirilecek. Proje, sporcular kadar aileler ve gençlerin de faydalanabileceği modern ve estetik bir sosyal alan oluşturmayı hedefliyor.

İhale: 26 Eylül 2025 saat 10:00'da yapılacak. İş süresi: 60 takvim günü olarak belirlendi.

EKAP'ta yayımlanan bu ilanlarla başlayan ihale süreçleri, projelerin hayata geçirilmesiyle Bitlis'in sağlık, ulaşım ve spor altyapısında önemli iyileşmeler vaat ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsmet Büyükataman Eskişehir'de: 'Terörsüz Türkiye' Hedefi ve 1 Ekim Dönemi
2
Güler Amasya'da: Kişi Başına Gelir 2002'de 6 Bin Dolardan 2025'te 17 Bin Dolara Yükseldi
3
Amasya'da devrilen otomobil: 1 ölü, 1 yaralı
4
Erdoğan: Muhalefet '3K' Girdabında — Manavgat Soruşturması ve Uyarılar
5
TÜRGEV TEKNOFEST 2025'te: Gençlerin Kodlama, İHA ve Yapay Zeka Projeleri Sergilenecek
6
AA, Suriye'de Alıkonulan ABD'li Gazeteci Tice'ın Tutulduğu Yeri Görüntüledi
7
Kayseri Talas'ta Apartman Görevlisini Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye