Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

Bitlis'te üç büyük yatırım için ihale süreci resmen başladı

Bitlis, altyapısını güçlendirecek ve vatandaşların yaşam kalitesini artıracak üç önemli kamu yatırımında yeni bir döneme giriyor. Söz konusu projeler, Sağlık Bakanlığı, İl Özel İdaresi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülüyor ve Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden yayımlanan ilanlarla yapım ihaleleri başlatıldı.

Mutki Meydan'a Modern 112 İstasyonu

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2025/1391408 ihale kayıt numarasıyla duyurulan projeyle, Mutki ilçesi Meydan köyündeki mevcut bina tam teşekküllü 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu haline getirilecek. Proje, özellikle zorlu kış şartlarında ve acil vakalarda bölge halkına hayati hizmet sunmayı hedefliyor ve personelin modern koşullarda çalışmasına olanak tanıyacak.

İhale: 22 Eylül 2025 tarihinde saat 10:00'da Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü'nde elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Kayran köyü yolu güvenli ve geniş olacak

Bitlis İl Özel İdaresi tarafından kırsal altyapıyı güçlendirmeye yönelik hazırlanan ve 2025/1469025 ihale kayıt numarasıyla ilan edilen "Yol Bakım Onarım, Genişletme ve Güvenlik Yolu Bağlantısı Yapım İşi" projesi, Kayran köyünün ulaşım sorununu kökten çözmeyi amaçlıyor. Proje kapsamında toplam 48.000 metreküp kazı yapılarak mevcut yol standartları yükseltilecek, yol genişletilecek ve güvenlik önlemleri artırılacak.

İhale: 29 Eylül 2025 tarihinde saat 10:30'da gerçekleştirilecek. Çalışma süresi: Yer tesliminden itibaren 285 takvim günü.

Yeni Eren Stadyumu ve kapalı yüzme havuzu yenileniyor

2025/1450619 ihale kayıt numarasıyla yayımlanan ilana göre, Bitlis merkezdeki Yeni Eren Stadyumu'nun çevre düzenlemesi yapılacak ve uzun süredir bakıma ihtiyaç duyan kapalı yüzme havuzunda kapsamlı onarımlar gerçekleştirilecek. Proje, sporcular kadar aileler ve gençlerin de faydalanabileceği modern ve estetik bir sosyal alan oluşturmayı hedefliyor.

İhale: 26 Eylül 2025 saat 10:00'da yapılacak. İş süresi: 60 takvim günü olarak belirlendi.

EKAP'ta yayımlanan bu ilanlarla başlayan ihale süreçleri, projelerin hayata geçirilmesiyle Bitlis'in sağlık, ulaşım ve spor altyapısında önemli iyileşmeler vaat ediyor.