Bitlis'te Yaralı Flamingo Tedavi Altında

Bitlis'in Yolalan Beldesinde Yaralı Flamingo Bulundu

Bitlis'in merkeze bağlı Yolalan beldesinde yaralı halde bulunan flamingo, tedavi altına alındı. Görenlerin durumu fark etmesi üzerine, flamingo Tatvan ilçesindeki özel veteriner kliniğine götürüldü.

İlk Müdahale ve Tedavi Süreci

Veteriner hekim Dilan Hisar Ölper, flamingonun kırık olan ayağını bandajla sardı ve gerekli ilaç tedavisine başladı. İlk tespitler, flamingonun silahla vurulduğu ve ayağının kırık olduğu yönünde oldu.

Ölper, yaralı kuşun sağ ayak kemiğinin parçalandığını bildirerek, "Ayağında doku kaybı vardı. Enfeksiyon olmaması için ağrı kesici ve antibiyotik tedavisi uyguladık. Kırık yeri temizleyip bandaja aldık, röntgen çektik. Röntgende de kırıkları teyit ettik," dedi.

Gelecek Adımlar ve İyileşme Süreci

Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile irtibata geçildi ve yaralı flamingonun yarın Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne nakledileceği bildirildi. Ölper, "Kuşumuzun genel durumu iyi. İnşallah iyileşir ve kısa sürede doğaya kavuşur," ifadelerini kullandı.

Bitlis'in merkeze bağlı Yolalan beldesinde yaralı halde bulunan flamingo tedavi altına alındı.

Bitlis'in merkeze bağlı Yolalan beldesinde yaralı halde bulunan flamingo tedavi altına alındı.