Bitlis'te Yol Açma Çalışmaları Devam Ediyor

Bitlis'te Karla Mücadele Çalışmaları

Bitlis'te etkili olan kar yağışının ardından, yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Valilikten gelen bilgilere göre, kent merkezi yoğun bir kar tabakasıyla kaplandı.

Ekiplere Tam Destek

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, özellikle hafta içi meydana gelen yoğun kar yağışında teyakkuza geçti. Ekipler, işlek yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirmek için yoğun çaba harcıyor.

Ayrıca, kaldırım ve yol kenarlarında biriken karların temizlenmesine yönelik çalışmalar da sürüyor. Ekiplerin, Bitlis genelinde birçok noktadaki çalışmaları ile ulaşımın aksamadan devam etmesi amaçlanıyor.

Bitlis'te kar yağışının ardından başlatılan yol açma çalışmaları sürüyor.

Bitlis'te kar yağışının ardından başlatılan yol açma çalışmaları sürüyor.