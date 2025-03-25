Bitlis'teki Nazik Gölü'nde Buza Veda: Kısmi Erime Gerçekleşti

Bitlis'te Nazik Gölü'nde Buzların Kısmi Çözülmesi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yer alan Nazik Gölü, kışın yüzeyinin donması ile kaplandığı buz tabakasından kurtulmaya başladı. Kış koşullarının etkisiyle donmuş olan göldeki buzlar, havadaki sıcaklık artışıyla kısmen eridi.

Doğaseverlerin İlgi Odağı

Ovakışla beldesi, Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köyleri sınırları içinde yer alan, 40 kilometrekarelik alanı kaplayan göl, doğaseverler için eşsiz bir görüntü sunuyor. Buz kütlelerinin eridiği bu anlar dron ile kaydedildi ve izleyenlere görsel bir şölen yaşattı.

Kenan Gülşen'den Açıklamalar

Doğasever Kenan Gülşen, buzların eridiği gölde oluşan manzarayı büyük bir keyifle izlediklerini belirtti. Gülşen, "Nazik Gölü yaklaşık 2 aydır havaların soğumasıyla donmuştu. Şimdi buzlar erimeye başladı. Biz de bu güzel manzarayı seyretmeye geldik." ifadesinde bulundu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kışın yüzeyi donan Nazik Gölü'nde buzlar kısmen eridi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kışın yüzeyi donan Nazik Gölü'nde buzlar kısmen eridi.