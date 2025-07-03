Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü 6 İlde Restorasyon Çalışmalarını Sürdürüyor

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nde Restorasyon Atağı

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü, sorumluluk alanında bulunan 6 ildeki 20 yapının restorasyon çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu. Bölge Müdürü Ali Osman Ayan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu projelerin önemini vurguladı.

Hz. Veysel Karani Camisi Yeniden İbadete Açıldı

Ayan, her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Siirt'teki Hz. Veysel Karani Camisi'nin yaklaşık 5 ay önce ibadete açıldığını belirtti. Ayrıca, türbedeki çalışmaların yıl sonunda tamamlanacağı müjdesini verdi.

2022'den Bu Yana Devam Eden Projeler

2022 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Ayan, Bitlis’te Hazo Hanı ve Hacı Begiye Camisi'nin restorasyonlarının tamamlanarak kullanıma açıldığını ifade etti. Hüsrevpaşa Hamamı'nın restorasyon sürecinde yeni yapısal durumların tespit edildiği ve revize statik projelerin hazırlandığı açıklandı. Restorasyon çalışmalarının 2026'nın sonuna yetiştirilmesi hedefleniyor.

Altı Projede Önemli İlerleme Kaydedildi

Muş’taki caminin restorasyonu ile Van’da yürütülen projeler hakkında bilgi veren Ayan, bazı projelerde restorasyonun tamamlanma aşamasına geldiğini, bazılarında ise yer teslimlerinin yapıldığını belirtti. Vakıflar Genel Müdürlüğü, kendi bütçesinin yanı sıra hayırseverlerle yapılan protokollerle de çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Cami ve Türbe Projeleri Gelişiyor

Siirt ve Şırnak’ta hayırsever desteğiyle yürütülen cami projelerinde önemli ilerlemelere ulaşıldığını kaydeden Ayan, cami inşaatının büyük oranda tamamlandığını ve ibadete açıldığını dile getirdi. Aynı bölgedeki türbe restorasyonunda ise betonarme yapı tespit edilerek gerekli adımların atıldığını ifade etti.

Uluslararası Restorasyon Teknikleri Uygulanıyor

Şırnak, Siirt ve Van’daki projelerde, uluslararası restorasyon tekniklerine uygun titiz bir çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Ayan, Bölge Müdürlüğü’nün bu konudaki hassasiyetini sürdürdüğünü belirtti. Yapılan çalışmaların memleket için hayırlı olmasını diledi.

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü, sorumluluk alanında bulunan 6 ildeki 20 yapının restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. Dere Üstü Islah Projesi kapsamında yapılan hediyelik eşya satış yerlerinin yapımı tamamladı.

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü, sorumluluk alanında bulunan 6 ildeki 20 yapının restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. Dere Üstü Islah Projesi kapsamında yapılan hediyelik eşya satış yerlerinin yapımı tamamladı.