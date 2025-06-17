Bitlis Valisi ve Okçular Vakfı Başkanı, Malazgirt Zaferi Etkinlikleri İçin Alanı İnceledi

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ve Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Ersan Topbaş, Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi etkinliklerinin düzenleneceği alanda incelemelerde bulundu.

Vali Karakaya ve Topbaş, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla her yıl etkinliklerin düzenlendiği Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne geldiler. Hazırlıklarla ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Karakaya, Ahlat'ın Türk İslam kültürünün Anadolu topraklarında adım attığı önemli yerlerden biri olduğunu belirtti.

İlçede son 7 yıldır Türk kültürüne dair çeşitli etkinliklerin düzenlendiğine dikkat çeken Karakaya, şunları ifade etti: “Etkinlikler çerçevesinde başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devlet erkanı ilimizi ve ilçemizi ziyaret ediyor, vatandaşımızla buluşuyor.” Ayrıca, etkinlikler için millet bahçesinin hem vatandaşların kullanabileceği bir alan haline getirildiğini kaydetti.

Karakaya, Ahlat şenliklerine yönelik eksiklikleri yerinde görmek amacıyla incelemelerde bulunduklarını aktararak, başkan Topbaş’a ve ekibine teşekkür etti.

Topbaş ise kadim şehir Bitlis'te olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. “Okçular Vakfı olarak her yıl burada Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlediğimiz Malazgirt-Ahlat etkinlikleri için alanı gezdik. Bu yıl da güzel bir organizasyon gerçekleştireceğiz.” diyerek, halkla buluşacakları etkinliğe tüm vatandaşları davet etti.

Vali Karakaya ve Topbaş, Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı da ziyaret ederek, Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek ile Kazı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz'dan çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

İnceleme sırasında Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Okçular Vakfı Başkan yardımcıları Sinan Çıtak ile Muhammed Bakırcı ve bazı kurum amirleri de hazır bulundular.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ve Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Ersan Topbaş, Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi etkinliklerinin düzenlendiği alanda incelemelerde bulundu.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ve Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Ersan Topbaş, Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi etkinliklerinin düzenlendiği alanda incelemelerde bulundu.