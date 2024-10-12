Blinken, Lübnan'da Diplomatik Çözüm Arayışında

ABD Dışişleri Bakanı'nın Lübnan Ziyareti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile gerçekleştirdiği görüşmede, Mavi Hat boyunca süregelen çatışmalara dair diplomatik bir çözüm arayışının önemini vurguladı. Görüşme, iki lider arasında ülkedeki iç siyasete dair derin kaygıların paylaşıldığı bir zemin oluşturdu.

İran ve Hizbullah'ın Etkisi

Bakan Blinken, Lübnan'daki cumhurbaşkanı boşluğunun acil bir şekilde demokratik yolla doldurulması gerektiğine işaret etti. Ayrıca, ülkede İran ve Hizbullah etkisinin güçlenmesini istemediklerini ifade etti.

Çatışmaların Sonuçları

Lübnan'daki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı korkunç boyutlara ulaştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana toplam 2 bin 229 kişi yaşamını yitirdi. Bu ölümler arasında 194 kadın ve 104 çocuk da bulunuyor. Savaşın yarattığı insani krizin boyutları her geçen gün artmakta.

Hizbullah ile düzenli olarak çatışmalara giren İsrail ordusu, 23 Eylül'den bu yana Lübnan'ın güneyinde ve diğer stratejik bölgelerde yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi. Bu saldırılara karşılık olarak Hizbullah da İsrail'e roket ve füze atışlarıyla karşılık vermektedir.

Göç Dalgası ve Kriz Durumu

Bombardımanlar nedeniyle yüz binlerce Lübnanlı evlerini terk etmek zorunda kaldı. Başkent Beyrut ve çevresindeki bölgelerden kuzeye ve komşu Suriye'ye doğru büyük bir göç hareketi gözlemleniyor.