DOLAR
34,24 0,03%
EURO
37,45 0,2%
ALTIN
2.928,22 -0,03%
BITCOIN
2.141.456,68 0,72%

Blinken, Lübnan'da Diplomatik Çözüm Arayışında

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Lübnan'da devam eden çatışmalara diplomatik bir çözüm bulma çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 00:15
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 00:15
Blinken, Lübnan'da Diplomatik Çözüm Arayışında

ABD Dışişleri Bakanı'nın Lübnan Ziyareti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile gerçekleştirdiği görüşmede, Mavi Hat boyunca süregelen çatışmalara dair diplomatik bir çözüm arayışının önemini vurguladı. Görüşme, iki lider arasında ülkedeki iç siyasete dair derin kaygıların paylaşıldığı bir zemin oluşturdu.

İran ve Hizbullah'ın Etkisi

Bakan Blinken, Lübnan'daki cumhurbaşkanı boşluğunun acil bir şekilde demokratik yolla doldurulması gerektiğine işaret etti. Ayrıca, ülkede İran ve Hizbullah etkisinin güçlenmesini istemediklerini ifade etti.

Çatışmaların Sonuçları

Lübnan'daki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı korkunç boyutlara ulaştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana toplam 2 bin 229 kişi yaşamını yitirdi. Bu ölümler arasında 194 kadın ve 104 çocuk da bulunuyor. Savaşın yarattığı insani krizin boyutları her geçen gün artmakta.

Hizbullah ile düzenli olarak çatışmalara giren İsrail ordusu, 23 Eylül'den bu yana Lübnan'ın güneyinde ve diğer stratejik bölgelerde yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi. Bu saldırılara karşılık olarak Hizbullah da İsrail'e roket ve füze atışlarıyla karşılık vermektedir.

Göç Dalgası ve Kriz Durumu

Bombardımanlar nedeniyle yüz binlerce Lübnanlı evlerini terk etmek zorunda kaldı. Başkent Beyrut ve çevresindeki bölgelerden kuzeye ve komşu Suriye'ye doğru büyük bir göç hareketi gözlemleniyor.

İLGİLİ HABERLER

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
2
Batı Trakya Türkleri Atanmış Müftüleri Protesto Etti
3
Ataşehir'deki Özel Okulda Gıda Zehirlenmesi Olayı
4
Ankara'da Dünya Kız Çocukları Günü'nde 'Simsiyah' Yürüyüşü
5
Malatya'da Yeni Bir Okul Daha Açıldı
6
Diyarbakır'da Trajik Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak