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Blinken, Venezuela Muhalefet Liderleriyle Görüştü: Seçim İradesine Destek Vurgusu

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Venezuela muhalefeti ile telefon görüşmesinde haksız tutuklamalara dikkat çekti ve seçim iradesine destek verdi.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 23:00
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 23:00
Blinken, Venezuela Muhalefet Liderleriyle Görüştü: Seçim İradesine Destek Vurgusu

Amerika'dan Venezuela'ya Destek Mesajı!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Venezuela muhalefetinin önde gelen isimleriyle önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, muhalif lider Maria Corina Machado ve muhalefet koalisyonunun devlet başkanı adayı Edmundo Gonzalez yer aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mathew Miller tarafından yapılan resmi açıklamada, Blinken'ın Gonzalez'e "seçilmiş başkan" olarak hitap ettiği bildirildi. Blinken, görüşmelerde ABD'nin Venezuela halkının seçim sandığında gösterdiği iradeye destek vermeye devam edeceğini vurguladı ve haksız yere tutulan siyasi mahkumların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Maduro'nun Seçim Başarısı ve Muhalefetin Tepkisi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Ulusal Seçim Konseyi'nin 29 Temmuz'da açıkladığı seçim sonuçlarına göre, yüzde 51,20 oyla üçüncü kez başkanlık görevini kazanmıştı. Ancak, muhalefet koalisyonunun adayı Gonzalez ve muhalif lider Machado, bu seçim sonuçlarını reddettiklerini bildirdi.

Maduro, 10 Ocak 2025'te düzenlenecek törenle göreve başlayacağını duyurdu. Blinken, Maduro'nun "demokratik olmayan faaliyetlerini" kınarken, Venezuela muhalefetinin kararlılığını ise takdirle karşıladığını belirtti.

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