BM: ABD'nin Dış Yardım Durdurulması Milyonlarca Kadının Hayatını Tehdit Ediyor

ABD Dış Yardım Kararı, Milyonlarca Kadının Hayatını Tehdit Ediyor

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Asya ve Pasifik Bölge Direktörü Pio Smith, ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulmasının milyonlarca kadın ve kız çocuğunun hayatını riske attığını ifade etti.

Smith, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. UNFPA olarak 150'den fazla ülkede hayat kurtarıcı yardımlar sağladıklarını belirten Smith, çalıştıkları ülkelerdeki ortaklarıyla birlikte anne ölümlerini önlemek, cinsiyete dayalı şiddeti sona erdirmek ve aile planlamasına erişimi sağlamak amacıyla çeşitli hizmetler sunduklarını vurguladı.

Hayati Hizmetlerin Askıya Alınması

Smith, ABD Dışişleri Bakanlığı ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulmasının, UNFPA'nın hayati hizmetlerini tehlikeye attığını belirtti. Smith, "UNFPA, Güney Asya dahil krizdeki kadınlar ve kız çocukları için can simidi sağlayan ve ABD hibeleriyle finanse edilen hizmetleri askıya aldı. Afganistan, Bangladeş ve Pakistan'da UNFPA'nın hayati hizmetlerine erişim eksikliği yüzünden milyonlarca kadın ve kız çocuğu risk altındadır" dedi.

Smith, hayatı tehdit altında olan kişilerin yalnızca sayılardan ibaret olmadığını, bu kişilerin dünyanın en savunmasız insanları olduğunu kaydetti. 2022 yılında Afganistan'da yüzlerce kadının liderlik yaptığı tesis aracılığıyla 13 milyon insana destek verdiklerini hatırlatan Smith, bir milyondan fazla "Arakanlı mültecinin" bulunduğu Cox's Bazar'da neredeyse tüm doğumların UNFPA'nın desteğiyle gerçekleştiğini anımsattı.

Hayat Kurtarma Çalışmalarına Devam

Bu durumu derin bir endişeyle izlediklerini söyleyen Smith, UNFPA'nın kadınlar ve kız çocuklarını şiddetten koruma ve hayat kurtarma amacıyla ABD dahil tüm BM üyesi devletlerle ortak zemin bulmaya kararlı olduğunu belirtti. "Hayat kurtarıcı çalışmalarını sürdüren bağışçılara minnettarız" dedi.

USAID ile Tartışmaların Ardından Gelen Durdurma Kararı

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik bir karara imza atmıştı. Kararnamede, ABD'nin dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemeleri kesmesi gerektiği belirtilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı 27 Ocak'ta, bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıkladı. Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki Elon Musk da USAID yöneticileri ile yaşadığı sorundan ötürü geçen hafta çalışanların "idari izne çıkarıldığını" duyurdu ve ajansın sosyal medya hesapları kapatıldı.

Daha sonra Başkan Trump ve Musk, USAID'in kapatılması gerektiğini vurgulayan açıklamalarda bulundu. BM, ABD yönetiminin USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımları durdurmasının bazı hayati programlar üzerinde anında ciddi etkilere yol açtığını belirtti.