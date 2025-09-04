BM: ABD'nin Venezuela'ya Düzenlediği Gemi Saldırısı Gerginliği Tırmandırıyor

BM: ABD ile Venezuela Arasındaki Gerginlik Endişe Verici

Birleşmiş Milletler (BM), ABD’nin Karayipler'in güneyinde, Venezuela'dan ayrılan ve "uyuşturucu yüklü" olduğu iddia edilen gemiye düzenlediği saldırı nedeniyle ABD ile Venezuela arasındaki artan gerginlikten çok endişeli olduğunu açıkladı.

BM Sözcüsünün Açıklamaları

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında konuyla ilgili soruları yanıtladı. Dujarric, ABD’nin saldırısına ilişkin olarak, “ABD Başkanının açıklamasını gördük. Videoyu izledik. Genel olarak, ABD ile Venezuela arasındaki artan gerginlikten çok endişeli olduğumuzu söyleyebilirim.” dedi.

Dujarric, gerilimin azaltılmasının ve anlaşmazlıkların uluslararası hukuk ve BM Şartı'na uygun şekilde barışçıl olarak çözülmesinin önemine işaret etti.

BM’nin Hukuk ve İşbirliği Çağrısı

Sözcü, saldırının yasallığı hakkında BM'nin bir tavır alacak durumda olmadığını belirtti ancak ulusötesi uyuşturucu ticaretinin büyük bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Dujarric, “Bizim için önemli olan, bu tür ulusötesi suç tehditleriyle başa çıkma çabalarının hukukun üstünlüğü, temel hakların korunması gibi prensiplerle uyumlu olmasını sağlamak için ilgili herkesin işbirliğini ve yapıcı diyaloğu güçlendirmesidir.” ifadelerini kullandı.

Trump ve ABD Açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından paylaştığı açıklamada Karayipler'in güneyinde Venezuela'dan ayrılan ve “uyuşturucu yüklü” olduğu iddia edilen gemiye saldırı düzenlediklerini ve saldırıda 11 kişinin öldürüldüğünü söyledi. Daha sonra Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Trump, “Ülkemize uzun süredir çok fazla uyuşturucu giriyordu ve bunların çoğu Venezuela'dan geliyordu. Biz de onu (gemiyi) alaşağı ettik.” şeklinde konuştu.

Gerginliğin Arka Planı

ABD Başkanı Trump daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle mücadele iddiasıyla ordunun daha etkin kullanılmasını talep etmişti. ABD hükümeti, 8 Ağustos'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında ödülü 25 milyon dolardan 50 milyon dolara yükselttiğini duyurmuştu.

Maduro’nun on yılı aşkın süredir ABD’ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu "Cartel de los Soles"'in liderliğini yaptığı öne sürülürken, ABD Hazine Bakanlığı 25 Temmuz’da "Cartel de los Soles"'i "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" olarak tanımlamıştı.

Ayrıca, Trump'ın talimatıyla Karayipler bölgesine, Venezuela açıklarına gönderilen bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunun yola çıktığı bildirilmişti.