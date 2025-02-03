BM Afganistan Misyonu'na Saldırı: Bir Ölü, Bir Yaralı

Afganistan'daki Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) yerleşkesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Yerel medya kaynaklarından TOLO News’in aktardığına göre, başkent Kabil’de bulunan UNAMA yerleşkesine düzenlenen bu saldırı sonrasında Afganistan geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulmetin Kani, yaptığı açıklamada, saldırıda bir Afgan hükümet yetkilisinin yaşamını yitirdiğini ve bir BM çalışanının hafif yaralandığını bildirdi.

Kani, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade etti. Saldırı, Afganistan'daki güvenlik durumunun ve ticari kaygıların arttığı bir dönemde gerçekleşti.