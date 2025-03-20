BM: Aralık 2024'ten İtibaren 1,2 Milyon Suriyeli Memleketine Döndü

BM: 1,2 Milyon Suriyeli Memleketine Döndü

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Adam Abdelmoula, Suriye’de geçici hükümetin yönetimi devraldığı Aralık 2024'ten bu yana 1,2 milyon Suriyeli'nin memleketlerine geri döndüğünü bildirdi.

Geri Dönüşler ve Zorluklar

New York’taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, Abdelmoula Şam'dan çevrim içi bağlanarak, Suriye’deki güncel durumu aktardı. Raporuna göre geri dönenler arasında 885 bin yerinden edilmiş kişi ve 302 bin mülteci bulunuyor.

Ayrıca, Suriye’nin kuzeybatısındaki yerinden edilmiş 2 milyon kişiden yalnızca 100 bininin geri dönebildiğini belirtirken, bu durumun temel sebepleri arasında temel hizmetlerin eksikliği, güvenlik riskleri ve yetersiz yasal belgeler olduğunu söyledi.

Kritik Dönüm Noktası ve İnsani Kriz

Abdelmoula, Suriye'nin 8 Aralık'ta başlayan yeni döneminin barış ve istikrar getirebileceğini vurguleyerek, 14 yıllık çatışmanın 16,5 milyon insanı insani yardıma muhtaç bıraktığına dikkat çekti. Bu durum, Suriye'yi dünyanın en büyük insani krizlerinden biri haline getirmiştir.

Türkiye'den Yardım Artışı

BM Koordinatörü, Suriye’nin İdlib ve Lazkiye'nin kırsal bölgeleri ile Halep'in doğusu gibi cephe bölgelerine erişimin kolaylaştığını belirtti. Türkiye’den gelen yardım konvoylarının, yılın başından bu yana 678'e ulaştığını ifade etti. Bu, 2024 yılına göre yedi kat artış anlamına geliyor.

Finansman ve Tehditler

2024 için insani yardım müdahale planı için gerekli finansmanın yetersiz olduğunu dile getiren Abdelmoula, Ocak-Mart 2025 için talep edilen 4,1 milyar doların yalnızca yaklaşık %35’inin sağlanabildiğini vurguladı. Ayrıca, Suriye'deki kara mayınları ve diğer patlayıcı kalıntıları nedeniyle 600'den fazla insanın hayatını kaybettiği, bu kayıpların üçte birinin çocuklardan oluştuğu belirtildi.

Son olarak, düşmanlıklar, ekonomik zorluklar ve yetersiz finansman nedeniyle insani operasyonların ve kurtarma çabalarının olumsuz etkilendiği ifade edildi.