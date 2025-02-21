BM, Batı Şeria'daki İsrail Saldırılarına İlişkin Endişelerini Yeniledi

BM, Batı Şeria'da süren İsrail saldırılarından duyduğu endişeyi yineleyerek, Filistinlilerin maruz kaldığı şiddeti vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 22:36
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 22:36
BM, Batı Şeria'daki İsrail Saldırılarına İlişkin Endişelerini Yeniledi

İsrail Saldırıları ile İlgili Birleşmiş Milletler Açıklaması

BİRLEŞMİŞ MILLETLER (BM), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzey kesiminde süren saldırılarından duyduğu endişeyi dile getirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği günlük basın toplantısında BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) tarafından Batı Şeria'daki durumun izlenmeye devam ettiğini belirtti.

Dujarric, "UNOCHA, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzey kesiminde devam eden operasyonlarından endişe duymaya devam ediyor." dedi.

Dujarric, ayrıca, İsrail'in 2000'li yılların başından bu yana Batı Şeria'daki en uzun süreli saldırılarını gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailli grupların saldırılarının sürdüğünü ifade etti.

Son bir haftada, günde ortalama 5 "yerleşimci şiddeti" olayının kaydedildiğini vurgulayan Dujarric, "Bu olaylarda Filistinlilerin mülklerinde hasar meydana geldi. İsrailliler, tarımsal su borularını keserek düzinelerce Filistinli çiftçinin geçim kaynaklarını etkiledi." açıklamalarında bulundu.

UNOCHA'nın, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları ve İsrail güçleri tarafından uygulanan kısıtlamalar nedeniyle geçen yıldan bu yana yaklaşık 2 bin 300 Filistinlinin yerinden edildiğini, bunlardan 1100'ünün çocuk olduğunu belirtti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler arasındaki çatışmalarda 167'si çocuk olmak üzere 920'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 7 bine yakın kişi yaralandı.

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