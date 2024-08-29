BM'de Suriye Konuşması: Türkiye'nin Uyarıları

BMGK'de Suriye Üzerine Önemli Değerlendirmeler

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilcisi, Büyükelçi Ahmet Yıldız, Suriye'deki Siyasi ve insani durumu ele almak için gerçekleştirilen oturumda önemli açıklamalarda bulundu.

Deyrizor'daki Olaylar ve PKK/YPG Desteği

Yıldız, Deyrizor ilinde rejim güçleri ile PKK/YPG arasındaki çatışmalara atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı: "Deyrizor'da yaşanan son olaylar, bir kez daha PKK/YPG/SDG terör örgütüne sağlanan desteğin ne kadar yanlış ve sürdürülemez olduğunu gösterdi."

Suriye Krizi ve Temel Sorunlar

Suriye'deki çatışmanın 13 yıldır sürdüğünü belirten Yıldız, politikaların yetersizliği, kötüleşen ekonomi ve terörizmin, milyonlarca Suriyelinin acı çekmesine yol açtığını dile getirdi. Yıldız, bu sorunların BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına uygun şekilde ele alınmadığını vurguladı.

Çözüm İçin Ortak Vizyon Çağrısı

Yıldız, krizin çözülmemiş olmasının bölgeyi karmaşaya sürüklediğini ifade ederek, "Bu kritik dönemde Suriye'yi bölgesel şiddet sarmalından uzak tutmak herkes için temel bir öncelik olmalıdır" dedi. Ayrıca, kalıcı çözüme ulaşmak için Anayasa Komitesi'nin gecikmeden toplanması gerektiğini belirtti.

İnsani Durum ve Yardım İhtiyacı

Suriye'de 16.7 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu hatırlatan Yıldız, BM'nin müdahale kapasitesinin kısıtlandığına dikkat çekti. Yıldız, uluslararası toplumun daha geniş bir koordinasyon ve bütüncül yaklaşım sergileyerek gerçek bir ulusal uzlaşıya yönelmesi gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin Rolü

Türkiye'nin Suriye'ye insani yardım göndermeye devam edeceğini belirten Yıldız, BM ile birlikte Suriye'nin kuzeyindeki su ve elektrik sorunları için kalıcı çözümler bulma konusunda işbirliği içinde olduklarını ifade etti.