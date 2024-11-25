BM'den Gazze'deki Yaralı Gazeteci İçin Acil Tıbbi Tahliye Talebi

BM Raportörlerinden Gazze'deki Gazeteciye Acil Tahliye Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, Gazze Şeridi'nde görev yaparken İsrail ordusunun saldırısına uğrayan foto muhabiri Fadi el-Vahidi için acil tıbbi tahliye talebinde bulundu. El-Vahidi, aldığı kurşun yarası sonucu kısmi felç geçirmiş durumda.

Raportörler, Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalı için görev yapan el-Vahidi'nin durumu üzerine yaptıkları yazılı açıklamada, "İsrail yetkilileri, Gazze'deki çatışmayı haber yaparken ağır yaralanan Al Jazeera çalışanı gazeteci Fadi el-Vahidi'nin tıbbi tahliyesini daha fazla geciktirmeden kolaylaştırmalı. Ağır yaralı gazetecinin Gazze'den acil tıbbi tahliyesini talep ediyoruz," ifadelerini kullandı.

Açıklamada, el-Vahidi'nin acil tıbbi bakıma ulaşma hakkına sahip olduğu ve İsrail'in uluslararası hukuk gereği bu hakkı güvence altına alma yükümlülüğüne dikkat çekildi. Aynı zamanda, el-Vahidi'nin hayati tehlikesinin devam ettiği ve Gazze'deki tıbbi eksiklikler nedeniyle tedavi olamadığı ifade edildi.

El-Vahidi'nin doktorlarının, ailesinin ve birçok basın örgütünün defalarca süren acil çağrılarına rağmen İsrail yetkililerinin tahliyesine izin vermediği belirtildi. 7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail saldırılarında 182 Filistinli gazeteci ve medya çalışanının hayatını kaybettiği kaydedildi; bunlardan 17'sinin kadın olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Filistinli gazetecilerin öldürülmesi, sürekli keyfi tutuklanmaları, gözaltına alınmaları, Gazze'ye bağımsız medya erişiminin durması, sürekli internet kesintileri, medya kuruluşlarının yok edilmesi ve Gazze’deki basın mensuplarının yerinden edilmesi, savaşla ilgili haberciliği ciddi şekilde kısıtladı ve belgelemeyi engelledi," denildi.

El-Vahidi, 9 Ekim tarihinde Gazze'nin kuzeyinde bulunan Cibaliya Mülteci Kampı’ndaki olayları takip ederken, İsrail askerlerinin attığı kurşunun boynuna isabet etmesi sonucu yaralanmıştı. Şu an, kuşatılmış Gazze'deki Uluslararası El-Helou Hastanesi'nde tedavi gören el-Vahidi'nin ailesi, yurt dışında tedavi olabilmesi için açlık grevi yapıyor.

BM Özel Raportörleri Hakkında

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" olarak bilinen bir süreçte yer almaktadır. BM İnsan Hakları sistemindeki bağımsız özel mekanizmalar, belirli ülkelerin durumlarını ve dünya genelindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmalarıdır. Bu mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre bağımsız olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.