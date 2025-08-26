BM'den İsrail'e Gazze'de Hesap Verebilirlik ve Adalet Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, İsrailli yetkililerin Gazze'de hastaneleri ve gazetecileri hedef aldığına ilişkin soruşturmaların başlatıldığı açıklamalarına rağmen sonuç alınamadığını belirterek, 'Hesap verebilirlik ve adalet çağrısında bulunuyoruz.' dedi.

Al-Kheetan, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında yaptığı değerlendirmede, Gazze'de yaşanan olayların detaylı şekilde soruşturulması ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

İsrail ordusunun Nasır Hastanesi saldırısını ve burada öldürülen gazetecileri kınayan Al-Kheetan, 'Gazetecilere yönelik kabul edilemez birçok saldırı gördük ve belgeledik' ifadelerini kullandı. Sözcü, '7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de en az 247 Filistinli gazeteci öldürüldü.' hatırlatmasını yaparak, gazetecilerin korunmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırı

İsrail ordusu, dün sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesine üst üste iki saldırı düzenledi. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı olmak üzere 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırıda ölen gazeteciler arasında Reuters foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Al Jazeera kameramanı Muhammed Selame, Meryem Ebu Dekka, Muaz Ebu Taha ve Ahmed Ebu Aziz yer aldı.

İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını savunarak olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Al-Kheetan ise bu soruşturmaların sonuçlanması ve adaletin sağlanması gerektiğini belirterek, henüz hesap verebilirlik önlemi görülmediğini ifade etti.