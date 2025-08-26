DOLAR
41,03 -0,07%
EURO
47,82 -0,28%
ALTIN
4.446,16 -0,27%
BITCOIN
4.518.844,65 -0,43%

BM'den İsrail'e Gazze'de Hesap Verebilirlik ve Adalet Çağrısı

BM, İsrail'in Gazze'deki hastane ve gazeteci ölümleri için hesap verebilirlik ve adalet talep etti; Nasır Hastanesi saldırısında 20 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 12:37
BM'den İsrail'e Gazze'de Hesap Verebilirlik ve Adalet Çağrısı

BM'den İsrail'e Gazze'de Hesap Verebilirlik ve Adalet Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, İsrailli yetkililerin Gazze'de hastaneleri ve gazetecileri hedef aldığına ilişkin soruşturmaların başlatıldığı açıklamalarına rağmen sonuç alınamadığını belirterek, 'Hesap verebilirlik ve adalet çağrısında bulunuyoruz.' dedi.

Al-Kheetan, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında yaptığı değerlendirmede, Gazze'de yaşanan olayların detaylı şekilde soruşturulması ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

İsrail ordusunun Nasır Hastanesi saldırısını ve burada öldürülen gazetecileri kınayan Al-Kheetan, 'Gazetecilere yönelik kabul edilemez birçok saldırı gördük ve belgeledik' ifadelerini kullandı. Sözcü, '7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de en az 247 Filistinli gazeteci öldürüldü.' hatırlatmasını yaparak, gazetecilerin korunmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırı

İsrail ordusu, dün sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesine üst üste iki saldırı düzenledi. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı olmak üzere 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırıda ölen gazeteciler arasında Reuters foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Al Jazeera kameramanı Muhammed Selame, Meryem Ebu Dekka, Muaz Ebu Taha ve Ahmed Ebu Aziz yer aldı.

İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını savunarak olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Al-Kheetan ise bu soruşturmaların sonuçlanması ve adaletin sağlanması gerektiğini belirterek, henüz hesap verebilirlik önlemi görülmediğini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı
2
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kocatepe'de Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'ndaki Törende
3
Antalya'da Rus Eşi Tarafından Bıçaklanan Koca 3 Gün Sonra Öldü
4
İzmir Seferihisar'da Orman Yangını — Havadan ve Karadan Müdahale
5
Edirne'de Motosiklet Yayaya Çarptı — Güvenlik Kamerası Kaydı
6
Melenchon: 8 Eylül'de Güvenoyu Kaybı Halinde Macron İçin Azil Süreci
7
Adıyaman'da Yeni Yerleşimlerde Okullar 2025-2026'da Açılıyor

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor