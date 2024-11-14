BM'den İsrail'e Uyarı: İşgal Altındaki Filistin Topraklarında Ölümcül Savaş Taktikleri Devam Ediyor

BM'den İsrail'e Kritik Uyarı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "ölümcül savaş taktikleri" kullanmaya devam ettiğini açıkladı. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Filistinlilerin yaşadığı kayıpların arttığına dikkat çekti.

Ölümler ve Yıkım Devam Ediyor

Dujarric, Batı Şeria'da son bir hafta içerisinde 11 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, bu ölümlerden 3'ünün İsrail hava saldırıları sonucu gerçekleştiğini belirtti. Ayrıca, bölgedeki yıkımların sürdüğünü ve bu durumun yaşam koşullarıyla kritik hizmetlere erişimi etkilediğini ifade etti.

İsrail'in Yardım Sevkiyatına Engelleri

İsrail'in, Gazze'ye yönelik yardım sevkiyatını engellemeye devam ettiğini aktaran Dujarric, bu sabah Gazze'nin kuzeyine yapılan 3 yardım misyonunun da durdurulduğunu duyurdu. Dujarric, bölgedeki insani durumu iyileştirmek için daha fazla kara yolunun açılması ve güvenlik teminatının sağlanması gerektiğini vurguladı.

Soykırım Tanımı için Mahkeme Kararı Gerekiyor

BM Özel Komitesi'nin yayımladığı raporda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının "soykırım tanımıyla uyuştuğu" belirtildi. Bu bağlamda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in soykırım tanımını kullanabilmesi için yasal bir mahkeme kararına ihtiyaç olduğuna dikkat çekildi. Dujarric, "Genel Sekreter'in soykırım tanımlaması yapması için yasal otoritenin kararı gerekir. Aynı Bosna Hersek ve Ruanda durumlarında olduğu gibi." şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.