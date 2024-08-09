BM'den İsrailli Bakana Sert Yanıt: Gazzelilerin Açlıktan Ölümü Haklı Olamaz

BM'den Gazzelilerin Açlıktan Ölmesi Üzerine Tehditkar Yorumlara Tepki

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in, "Gazzelilerin açlıktan ölmesinin haklı olabileceğine" dair yaptığı açıklamalara sert bir yanıt verdi. Türk, bu tür ifadelerin kabul edilemeyeceğini ve bu çerçevede yapılan yorumların masum siviller üzerinde yaratacağı olumsuz etkileri vurguladı.

Smotrich'in İfadesi Ve BM'nin Tepkisi

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, Türk'ün Smotrich'ın ifadelerine dair şok ve dehşet içinde olduğunu belirtti. Türk, “Masum sivillere karşı nefreti körükleyen bu sözleri şiddetle kınıyorum.” diyerek, aç bırakmanın savaş suçu olduğunu hatırlattı.

Gazze’ye Yönelik Harekete Geçirme Çağrısı

Türk, Gazze'deki 2 milyon Filistinlinin insani yardım gereksinimlerinin olduğunu vurgulayarak, ateşkes çağrısında bulundu. Tüm rehinelerin serbest bırakılması ve bölgeye insani yardım akışının sağlanması gerektiğini ifade etti.

İsrail’in yoğun bombardımanları ve insani yardımları engellemesi nedeniyle Gazzelilerin açlık ve kıtlık içinde yaşam mücadelesi verdiğini dile getiren Türk, bu durumun savaşa ve insani felakete yol açtığını belirtti. Smotrich’in "Rehinelerimiz geri dönene kadar, kimse 2 milyon sivilin açlıktan ölmesine izin veremez." sözleri, BM'de infiale neden oldu.

Aşırı Sağcı Bakana Eleştiriler

Aşırı sağcı Savunma Bakanı, Gazze Şeridi'nin tamamen kontrol altına alınması gerektiğini belirtmişti. BM, bu tür kamuoyuna yapılan açıklamaların, başka olayları da kışkırtabileceği konusunda uyardı ve bu tür söylemlerin derhal sona ermesi gerektiğini ifade etti.