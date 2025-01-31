BM'den KDC'deki İnsan Hakları Krizine Dikkat Çekildi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki insan hakları krizinin hızla kötüleştiğini ifade etti. Laurence, BM Cenevre Ofisi'nde gerçekleştirdiği haftalık basın toplantısında, isyancı gruplar ile güvenlik güçleri arasındaki şiddetli çatışmaların devam ettiğini vurguladı.

Laurence, "KDC'nin doğusundaki insan hakları krizi, M23 adlı isyancı grubun 23 Mart Hareketi'nin Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ele geçirmesinin ardından, silahlı güçler ile Ruanda destekli M23 grubu arasındaki çatışmaların Güney-Kivu'ya doğru genişlemesiyle kötüye gitmeye devam ediyor." dedi.

Son günlerde M23'ün daha güney bölgelerine ilerlediğine dair raporların ulaştığını belirten Laurence, çatışmaların başlangıcından bu yana bombaların yerinden edilmiş kişilerin kaldığı bölgelere isabet etmesi sonucu sivil kayıpların ortaya çıktığını bildirdi.

Laurence, M23 tarafından 26-28 Ocak tarihleri arasında en az 12 kişinin infazına dair belgelerinin bulunduğunu aktarırken, M23'ün kontrolündeki Minova gibi bölgelerde okul ve hastanelerin işgali gibi olayların da yaşandığını ifade etti.

Sivillerin korunması için acil taleplerde bulunduklarını kaydeden Laurence, "Sivillerin güvenliğini sağlamak için BM personeli ve diğer ortaklarımızla işbirliği yapıyoruz. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, şiddete son verilmesi ve tüm tarafların uluslararası insan hakları hukuku ve insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeleri çağrısında bulunuyor." diye konuştu.

M23, dün Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ele geçirdiğini duyurmuştu.

KDC'nin doğusunda M23 ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana 400 binden fazla kişi yerinden oldu. Birleşmiş Milletler, KDC'nin M23’e destek vermekle suçladığı Ruanda ise bu iddiaları kesin bir dille reddediyor. M23, 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulması sonrası ortaya çıkmış, başlangıçta 23 Mart Hareketi adıyla anılmıştır. M23, önemli ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşmaktadır.