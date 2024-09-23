BM'den Myanmar'daki İdam Cezalarına Sert Tepki

BM'den Myanmar'daki İdam Cezalarına Tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Bağımsız Soruşturma Mekanizması'nın Başkanı Nicholas Koumjian, 1 Şubat 2021'de ordunun yönetimi ele geçirmesinin ardından kamuya kapalı olarak görülen davalarda verilen idam cezalarının infaz planlarına karşı çıkıyor.

Uluslararası Suç Tehlikesi

Koumjian, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, kapalı duruşmalarda idam cezasına çarptırılan kişilere dair infaz planlarının endişe verici olduğunu ifade etti. Yangon'daki Insein Cezaevi'nde 2023 yılında gerçekleştirilen kapalı yargılamalarda bazı kişiler için infazların yakında gerçekleşebileceğine dair raporlar bulunduğunu belirtti.

Adil Yargılamanın Önemi

Koumjian, adil bir yargılamanın en temel özelliklerinden birinin, zorlayıcı ulusal güvenlik gerekçeleri olmadığı sürece kamuya açık olması gerektiğini vurguladı. "Adil bir yargılama esaslarının ihlaline dayanan ölüm cezası, insanlığa karşı suç veya savaş suçu olarak değerlendirilebilir. Bu, ciddi bir uluslararası suç anlamına geliyor," dedi.

Myanmar'daki Askeri Darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarıyla, 1 Şubat 2021'de yönetime el koydu. Darbenin ardından, ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi dahil birçok üst düzey yetkili gözaltına alındı ve bir yıllık olağanüstü hal ilan edildi. O tarihten bu yana, yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetti, 13 bin kişi gözaltına alındı ve 10 binin üzerinde kişi hapiste tutuluyor. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklu olan 114 siyasi mahkuma idam cezası verdi.