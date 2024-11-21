BM'den Netanyahu'ya UCM Çağrısı: Kararlara Uymalıyız

BM'den Ciddi UCM Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verilen tutuklama emrinin ardından, güçlü mesajlar iletti.

UCM'nin Kararları ve Uluslararası Yükümlülükler

Laurence, AA muhabirinin sorusunu yazılı yanıtlayarak, Roma Statüsü'ne taraf olan ülkelerin, UCM'nin kararlarına saygı gösterme ve bunları yürürlüğe koyma yükümlülüğünde olduğunu belirtti. Bu doğrultuda gerekli adımların atılması gerektiğini vurguladı.

UCM'nin kararının ardındaki bağımsızlık ve yetki konusunu da ele alan Laurence, şunları kaydetti: "En ciddi uluslararası suçlar için hesap verebilirliği artırma çalışmalarını tam anlamıyla destekliyoruz."

UCM, bugün açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar" nedeniyle Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurdu. Ayrıca, mahkeme, İsrail'in UCM'nin yargı yetkisine dair itirazlarını reddederek, Filistin topraklarında işlenen suçlar üzerinde yargı yetkisi bulunduğuna hükmetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.