BM'den Uyarı: İsrail'in Gazze Kentini İşgal Planı Siviller İçin Büyük Risk

BM Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, İsrail'in Gazze kentini işgal planının kitlesel yerinden edilme, ölüm ve sefalet riski taşıdığını söyledi.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 14:01
BM Cenevre Ofisi'nden sert uyarı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, İsrail'in Gazze kentini işgal planının siviller açısından büyük bir risk oluşturduğunu belirtti. Al-Kheetan, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, AA muhabirinin sorusunu yanıtlayarak sürecin sonuçlarına dair endişelerini dile getirdi.

AA muhabirinin, "İsrail ordusu, Gazze kentini işgal planını onayladı. Bu sebeple binlerce Filistinlinin korkuyla Gazze kentinden kaçtığı belirtiliyor. Sizce bu karar İsrail'in Gazze'yi tamamen kontrol etme planının ilk adımı mı? Bunun tehlikeleri nedir?" sorusuna yanıt veren Al-Kheetan, planların siviller için büyük risk taşıdığını vurguladı.

Al-Kheetan, "(İsrail'in Gazze kentini işgal planı nedeniyle) kitlesel yerinden edilme, giderek artan ölümler ve Gazze Şeridi'nde gördüğümüzden daha fazla sefalet riski var." dedi.

En savunmasız gruplar tehlikede

Sözcü, hayata geçirilmesi halinde bu planlardan en çok etkilenecek gruplar arasında engelliler, yaralılar, çocuklar, kadınlar ve diğer en savunmasız kişilerin yer aldığını belirtti.

Gazze kentini işgal planının daha büyük bir stratejinin ilk adımı olup olmadığına dair kesin bir bilgileri olmadığını söyleyen Al-Kheetan, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün, söz konusu planın bahsedilen riskler nedeniyle derhal durdurulması gerektiği yönündeki uyarısına dikkat çekti.

İsrail'in kararları ve takvimi

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. Ayrıca, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, 17 Ağustos'ta Gazze kentini işgal planını onayladığı belirtilmişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Buna karşın, kabine toplantısı öncesi basına yansıyan haberlerde saldırıların aşamalı olarak gerçekleştirileceği, işgalin önce Gazze kentinde başlayacağı ve daha sonra orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.

