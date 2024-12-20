BM, Devkri Lider Esed'in Suçları İçin Hesap Vermesini Talep Etti

BM, Esed'in Suçları için Hesap Vermesi Gerektiğini Bildirdi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, Suriye'de devrik lider Beşşar Esed ve onun gibi ciddi suçlar işlemiş olabilecek herkesin yargı önünde hesap vermesi gerektiğini ifade etti. Cenevre'de yapılan haftalık basın toplantısında Al-Kheetan, "Beşşar Esed ile geçmişte ve günümüzde ciddi suçlar işlemiş olabilecek herkes, uluslararası insan hakları hukuku doğrultusunda hesap vermelidir. Bu, Suriye'deki geçiş döneminin ve geleneksel adaletin sağlanması için büyük bir öneme sahip," dedi.

Yıllarca Sürdürülen İşkencelerin Sonuçları

Al-Kheetan, devrimden yaklaşık iki hafta sonra, yüzlerce tutuklunun cezaevlerinden serbest bırakıldığını belirterek, "Bazı insanlar mutluluklarını ifade ederken, bazıları ise yıllarca süren işkence nedeniyle yaşadıkları travmanın etkisiyle kendilerini ifade edemiyorlar," diye ekledi. Savaşın getirdiği yıkım ve sivil ölümlerin etkileri, insanların ailelerinden uzun süre ayrı kalmaları ile daha da belirgin hale geldi.

Uluslararası Mekanizmaların Rolü

BM Genel Kurulu tarafından kurulmuş olan Suriye'de Kayıp Kişilerin Araştırılması için Bağımsız Kuruluş, kayıp ailelerinin acılarını dindirmeye yönelik çalışmalara odaklanacak. Al-Kheetan, "BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Suriye'deki suçları araştırmakla yükümlü mekanizmaların, insan hakları ihlallerini izlemesi için bilgi toplama çalışmalarına devam edecektir," dedi.

Adalet ve İnsan Hakları Vurgusu

Al-Kheetan, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün önümüzdeki hafta Suriye'ye insan hakları konularında bir heyet göndereceğini belirterek, "Geçiş sürecinde adaletin sağlanması, toplumsal güvenin inşasında kritik bir rol oynayacaktır," dedi. Al-Kheetan, geçici hükümet yetkililerine geçmişteki suçların delillerinin korunması için acil adımlar atmaları gerektiğini vurguladı.

Gelecek İçin Çözüm Arayışı

BM iletişim direktörü Alessandra Vellucci, Suriye halkının çektiği acılar dolayısıyla hesap verebilirlik ihtiyacının son derece önemli olduğunu belirtti. Vellucci, "Hesap verebilirliğe yöneltilen bu talepler, mevcut BM mekanizmalarının çalışmalarının ayrılmaz bir parçasıdır," dedi.

Sonuç olarak, Suriye'nin geleceği, adaletin sağlanmasına ve insan haklarının ihlal edilmemesine bağlı olarak şekillenecek. Bu süreçte, hükümet yetkililerinin atacağı adımlar ve uluslararası topluluğun desteği belirleyici unsurlar olacaktır.