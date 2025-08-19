BM: Gazze'de Açlık Riski Artıyor — İsrail'in Yardım Engeli Suçlanıyor
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında Gazze'deki insani durumla ilgili ciddi uyarılarda bulundu. Al-Kheetan, 'Gazze'nin her yerinde açlık riski var' diyerek bu durumun İsrail hükümetinin insani yardımı engelleme politikasının doğrudan bir sonucu olduğunu vurguladı.
Tutukluya müdahale ve uluslararası hukuk hatırlatması
Al-Kheetan, Itamar Ben-Gvir'in, 2002'den bu yana İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan Fetih Merkez Komitesi üyesi Mervan el-Bergusi'nin hücresine baskın düzenlediğini gösteren görüntüleri kabul edilemez bulduğunu belirtti. Al-Kheetan, Ben-Gvir'in davranışının ve görüntülerin yayınlanmasının Barguti'nin onuruna saldırı teşkil ettiğini söyledi ve uluslararası hukukun gözaltındaki tüm kişilere insanca ve onurlu davranılmasını gerektirdiğini hatırlattı. Sözcü, cezaevi hizmetlerinden sorumlu bakanın bu tür davranışlarının Filistinli tutuklulara yönelik şiddeti teşvik edebileceği uyarısında bulundu.
El-Mevasi'ye yönelik saldırılar ve can kayıpları
Al-Kheetan, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki operasyonlarını yoğunlaştırdığına, Filistinlilere El-Mevasi bölgesine taşınmalarının söylendiğine ancak bu bölgenin de saldırılara maruz kaldığına dikkat çekti. 16 ve 17 Ağustos tarihlerinde El-Mevasi'de yerinden edilmiş kişilerin çadırlarına düzenlenen 5 saldırıda en az 9 kişinin öldüğünü bildirdi. Al-Kheetan, El-Mevasi'ye yerleştirilen yüz binlerce Filistinlinin yiyecek, su, elektrik ve çadır gibi temel hizmet ve malzemelere erişiminin çok az veya hiç olmadığını vurguladı.
Yardım erişiminin engellenmesi ve öldürülenler
Sözcü, son haftalarda İsrail yetkililerinin yaygın açlığı önlemek için gerekenin çok altında miktarda yardımın girişine izin verdiğini belirtti. Gazze'deki sınırlı kaynaklara ulaşmaya çalışmanın ölümcül olduğunu ifade eden Al-Kheetan, 27 Mayıs-17 Ağustos tarihlerinde yiyecek ararken 1857 Filistinlinin öldürüldüğünü belgelediklerini söyledi. Bunlardan 1021'inin, 'ABD-İsrail güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın kurduğu alanların yakınında, 836'sının ise ikmal kamyonlarının güzergahlarında öldürüldüğünü aktaran Al-Kheetan, 'Bu cinayetlerden çoğu İsrail ordusu tarafından işlenmiş gibi görünüyor' dedi.
İnsani felaketin boyutu ve kayıplar
İsrail'in saldırıları ve sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı; su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı bir insani felaket yaşıyor. Başta çocuklar olmak üzere açlık nedeniyle ölümlerin arttığı; yerel ve uluslararası çevrelerin İsrail'i 'açlığı ve susuzluğu silah olarak kullanmakla' suçladığı kaydediliyor. Sivil altyapıyı tahrip ederek Gazze'nin %88 Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de, saldırılar ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı; çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği bildiriliyor. Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilenler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalık ortamlarda hijyen eksikliğine bağlı bulaşıcı hastalık riskleriyle mücadele ediyor. İsrail ordusunun günlük saldırılarla çadırları ve sivil barınma noktalarını hedef almaya devam ettiği belirtiliyor. Son olarak, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda en az 62.004 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının ise 156.230'a ulaştığı kaydedildi.
