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BM: Gazze'deki Zorlu Koşullar Altında Kalan Aileler

BM, Gazze'deki tahliye bölgelerinde kalan ailelerin zorlu koşullar nedeniyle bitkin düştüğünü duyurdu.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 20:55
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 20:55
BM: Gazze'deki Zorlu Koşullar Altında Kalan Aileler

BM'den Gazze'deki Yaşam Koşullarına Dikkat Çekildi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan incelemelere göre, Gazze'de yüksek düzeyde güvensizlik yaşayan birçok vatandaş, tahliye edilen bölgelerde kalmaya devam etmekte ve bu durum onları zorlu yaşam koşulları içerisinde bitkin düşürmektedir.

OCHA'dan Önemli Açıklamalar

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında OCHA'nın aktardığı verilere dayanarak, Gazze'deki durumu değerlendirdi. Haq, "OCHA, bölgedeki nüfus hareketlerini izleyen ortaklarımız sayesinde, bazı ailelerin tahliye emirlerine rağmen hala güvensiz bölgelerde yaşamaya devam ettiğini bildirmektedir. Bu ailelerin temel hizmetlere erişimlerinin kısıtlı olduğu ve sürekli yerlerinden edilmeleri nedeniyle büyük bir yıpranma yaşadıklarını" ifade etti.

İnsani Yardım Çağrısı

Haq, Gazze halkının insani yardımlara ihtiyaç duyduğunu vurguladı ve "Evlerinden ayrılmayı seçenlerin güvenli bir şekilde bunu yapabilmesi, ayrıca uygun koşullar sağlandığında geri dönüş yapmalarının engellenmemesi gerekmektedir" dedi.

Salgın Riski ve Sağlık Sorunları

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kaynaklarından da bahseden Haq, Gazze'deki kitlesel yerinden edilmenin halk sağlığına ağır etkileri olduğunu, aşırı kalabalık ve barınak eksikliği ile birlikte suyun temizlenememesi ve hijyen koşullarının kötüleşmesinin bulaşıcı hastalık riskini artırdığını belirtti. Ayrıca, devam eden çatışmalar sonucu Gazze dışındaki tıbbi tahliye gereksinimlerinin artacağına dikkat çekti.

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