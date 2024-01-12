BM Gazze'ye gönderilen insani yardımların İsrail tarafından engellendiğini yineledi

OCHA'nın raporuna göre, yılın başından beri Gazze Şeridi'nin kuzeyine ulaştırılması planlanan 21 insani yardım sevkiyatının sadece 3'ü izin verildi.

Sunulan raporda, "İnsani yardım ortaklarının, Gazze'nin kuzey kesimindeki kapsamlı ihtiyaçlara yanıt verme yeteneği, yardım sağlayanların erişiminin sürekli engellenmesi ve İsrailli yetkililerin koordineli güvenli erişim sağlamaması nedeniyle kısıtlanıyor." şeklinde ifadeler yer aldı.

İsrail'in, insani yardımlara ciddi şekilde engel olması nedeniyle insani yardım ortaklarının işleri "aksadığı" belirtildi.

İsrail güçlerinin insani yardımları Gazze Şeridi'ne sokmasına izin vermediği için temel ihtiyaç malzemeleri, ilaç ve sağlık malzemeleri eksikliği yaşandığı ve yaralıların tedavi edilmesinin çok zor olduğu ifade edildi.

