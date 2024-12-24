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BM, Gazze'ye Yardım Erişiminin Kısıtlandığını Açıkladı

BM, İsrail'in erişim kısıtlamalarının Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasını engellediğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 01:54
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 01:54
BM, Gazze'ye Yardım Erişiminin Kısıtlandığını Açıkladı

BM'den Kritik Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Stephanie Tremblay, Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışan kuruluşların İsrail tarafından uygulanan erişim kısıtlamaları ile karşılaştığını bildirdi.

Gazze'ye Yardım Gönderildi

Tremblay, New York’taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin soruları yanıtlayarak, aktif çatışmalara ve kısıtlamalara rağmen, BM'nin öncülüğünde 20 Aralık'ta iki insani yardım misyonunun Gazze'nin kuzeyine ulaştığını açıkladı.

Yardım kamyonlarının, Beyt Hanun ve Kemal Advan Hastanesi'ne gittiğini belirtirken, hastanede yetersiz şartlar nedeniyle toplamda 8 hasta ve refakatçisinin El Şifa Hastanesi'ne transfer edildiğini aktardı.

Yardım Kısıtlamaları Devam Ediyor

Tremblay, bu yardım operasyonlarının BM'nin 18-22 Aralık tarihleri arasında kuzey Gazze'ye ulaşmak için İsrail'den talep ettiği 8 görevin sadece ikisi olduğunu vurguladı. Ayrıca, yardım teslimatının ardından bölgedeki insanların daha büyük bir saldırı korkusu taşıdığını ifade etti.

Gazze'deki BM çalışanlarının, İsrail yetkililerinin batıda iki mahalle için yeni bir tahliye kararı aldığını bildirdiğini belirten Tremblay, bu durumun sivilleri daha fazla tehlikeye soktuğunu ve temel hizmetlere erişimleri kısıtladığını kaydetti.

Yardım Kamyonlarına Saldırı

İsrail'in, Gazze'ye gönderilmesi onaylanan 66 yardım kamyonunun sadece 43'ünün ihtiyaç sahiplerine ulaşabildiğini aktaran Tremblay, geriye kalan 23 kamyonun ise İsrail ordusu tarafından geciktirilip, yollar boyunca yağmaya maruz kaldığını bildirdi.

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