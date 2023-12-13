BM Genel Kurul Gazze'de ateşkes kararını 153 oyla kabul etti

"Mısır'ın sunduğu ve Türkiye dahil yaklaşık 100 ülkenin destek verdiği karar tasarısı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Özel Acil Filistin oturumunda oylanarak 23 "çekimser" ve 10 "hayır" oyunun yanı sıra 153 oyla kabul edildi. Hayır oyu kullanan ülkeler arasında Avusturya, Çekya, Guatemala, İsrail, Liberya, Mikronezya, Nauru, Papua Yeni Gine, Paraguay ve ABD bulunuyor.

Kararda, Birleşmiş Milletler Şartı ile BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi'nin Filistin meselesiyle ilgili tüm kararlarına atıfta bulunuldu. Ayrıca, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM Şartı'nın 99. maddesini uygulayarak Konsey'e sunduğu mektup ile BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin Genel Kurul'a ilettiği mektuba vurgu yapıldı. Karar metninde, Gazze Şeridi'ndeki zorlu insani durum ve Filistin halkının yaşadığı sıkıntılara özel bir vurgu yapılarak, tüm sivil toplumun korunması gerekliliğine dikkat çekildi.

BM Genel Kurulu oturumunda, ABD ve Avusturya'nın karar tasarısına yönelik değişiklik talepleri üye ülkeler tarafından reddedildi. ABD, tasarıya Hamas'ın gerçekleştirdiği "terör saldırılarının" ve rehin alma eylemlerinin kınanmasını içeren bir madde eklenmesini istedi. Avusturya ise tüm esirlerin serbest bırakılması maddesine "Hamas ve başka gruplar tarafından alıkonan" ibarelerinin eklenmesini talep etti.

Genel Sekreter Guterres, görev süresi boyunca ilk kez yetkisini kullanarak Gazze'deki insani felaketi önlemek amacıyla BM Şartı'nın 99. Maddesi'ni devreye sokmuş ve 6 Aralık'ta BM Güvenlik Konseyi'ne bir mektup göndermişti.

Guterres, mektubunda "Güvenlik Konseyi üyelerini insani felaketi önlemek için baskı yapmaya çağırıyorum ve insani ateşkesin ilan edilmesi talebimi tekrarlıyorum. Bu son derece acil bir durum." ifadelerine yer vermişti.

Genel Sekreterin bu adımının ardından BM Güvenlik Konseyi, 8 Aralık'ta acil toplandı. Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 90'dan fazla ülkenin eş sunucusu olduğu, Gazze'de insani ateşkes talep edilen karar tasarısı, düzenlenen acil oturumda oylanmıştı.

Ancak, ABD tarafından karar tasarısı veto edilmişti. BM Güvenlik Konseyi'nde 7 Ekim'den bu yana birçok oturum düzenlenmiş ve birçok karar tasarısı veto edilmişti. Ancak, Gazze'deki çatışmalara "acil ve uzatılmış bir ara verilmesi" talep eden 2712 sayılı karar, 15 Kasım'da kabul edilmişti.

27 Ekim tarihinde BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen kararda, Gazze Şeridi'nde acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkesin sağlanarak çatışmaların sonlandırılması" talep edilmişti. Ancak karar, 44 "çekimser" ve 14 "hayır" oyuna karşı 121 oy ile kabul edilmişti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, her ülkenin temsil edildiği bir platformdur ve BM Güvenlik Konseyi gibi veto hakkına sahip bir yapıya sahiptir. Uluslararası barış ve güvenliği ilgilendiren önemli konularda, bir karar tasarısının kabul edilebilmesi için 3'te 2 çoğunluk gerekiyor.

Genel Kurul kararları bağlayıcı olmasa da, siyasi ağırlıkları bulunur ve uluslararası topluma güçlü bir mesaj gönderir.

Yazılı açıklama yapan Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, kararda 153 ülkenin onay vermesi dünya genelinde ezici bir çoğunluk tarafından Filistinlilerin haklı daha yürüttüğünü belirttiğini ifade etti.



Rudeyne'ye göre, oylamada hayır oyu kullananlar İsrail'in Filistin halkına yönelik düşmanlığını ve Filistin halkının kendi topraklarından zorla göç ettirilmesine karşı çıkışını teyit etmiş oldu.