BM Genel Kurulu, İsrail’den Gazze’ye Tam İnsani Erişim Talep Eden Kararı Onayladı

BM Genel Kurulu, İsrail’den Gazze’ye tam insani erişim talep etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, İsrail’in Gazze Şeridi’ne insani yardımların tamamen ulaştırılmasına izin vermesini, Birleşmiş Milletler operasyonlarını engellememesini ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini talep eden karar tasarısını onayladı.

Oylama ve tasarının kaynağı

Norveç tarafından, 13 ülkenin desteğiyle sunulan ve "BM sisteminin güçlendirilmesi" başlığı taşıyan tasarı oylamaya sunuldu. Oylamada 139 ülke "evet", İsrail ile ABD’nin aralarında bulunduğu 12 ülke "hayır" oyu verirken, 19 ülke çekimser kaldı.

Kararın içeriği ve UAD kararı

Kararda, İsrail’in Gazze Şeridi’ne insani yardımların ulaştırılmasına tamamen izin vermesi, BM operasyonlarını engellememesi ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi talep edildi. Metinde ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) 2 Ekim 2025 tarihli, İsrail’in işgali altındaki Filistin topraklarındaki yükümlülüklerine ilişkin danışma görüşünün memnuniyetle karşılandığı vurgulandı.

Kararda ayrıca Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA)’nın Gazze Şeridi’ndeki insani yardım operasyonlarının vazgeçilmez sağlayıcısı olduğu ifade edildi.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'nin açıklaması

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, kararın ardından yaptığı açıklamada UAD kararını güçlü biçimde desteklediklerini belirterek, bu oylamanın uluslararası toplumun ezici çoğunluğunun UNRWA’ya verdiği desteğin önemli bir işaret olduğunu söyledi. Lazzarini, "Bu oylama, uluslararası toplumun ezici çoğunluğunun UNRWA’ya verdiği desteğin önemli bir işaretidir. UAD’nin de vurguladığı gibi, UNRWA işgal altındaki Filistin topraklarında insani yardım alanında kilit bir aktördür ve çalışmalarımızı engellemek veya önlemek yerine kolaylaştırmak için her şey yapılmalıdır. Üye Devletleri, Gazze’deki vahim insani koşullara müdahale etme ve kritik öneme sahip halk sağlığı ve eğitim hizmetlerimizi genişletme çabalarımızı desteklemeye devam etmeye çağırıyorum" dedi.

Karar, uluslararası toplumun Gazze’de insani koridorların açılması ve yardımın kesintisiz sağlanması yönündeki çağrılarını yeniden gündeme taşıdı.

