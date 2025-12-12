DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,16 -0,02%
ALTIN
5.902,59 -0,86%
BITCOIN
3.843.984,64 1,64%

BM Genel Kurulu, İsrail’den Gazze’ye Tam İnsani Erişim Talep Eden Kararı Onayladı

BM Genel Kurulu, İsrail’in Gazze’ye insani yardımlara tam erişim sağlamasını talep eden karar tasarısını 139 oyla kabul etti; 12 hayır, 19 çekimser.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 22:03
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 22:03
BM Genel Kurulu, İsrail’den Gazze’ye Tam İnsani Erişim Talep Eden Kararı Onayladı

BM Genel Kurulu, İsrail’den Gazze’ye tam insani erişim talep etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, İsrail’in Gazze Şeridi’ne insani yardımların tamamen ulaştırılmasına izin vermesini, Birleşmiş Milletler operasyonlarını engellememesini ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini talep eden karar tasarısını onayladı.

Oylama ve tasarının kaynağı

Norveç tarafından, 13 ülkenin desteğiyle sunulan ve "BM sisteminin güçlendirilmesi" başlığı taşıyan tasarı oylamaya sunuldu. Oylamada 139 ülke "evet", İsrail ile ABD’nin aralarında bulunduğu 12 ülke "hayır" oyu verirken, 19 ülke çekimser kaldı.

Kararın içeriği ve UAD kararı

Kararda, İsrail’in Gazze Şeridi’ne insani yardımların ulaştırılmasına tamamen izin vermesi, BM operasyonlarını engellememesi ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi talep edildi. Metinde ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) 2 Ekim 2025 tarihli, İsrail’in işgali altındaki Filistin topraklarındaki yükümlülüklerine ilişkin danışma görüşünün memnuniyetle karşılandığı vurgulandı.

Kararda ayrıca Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA)’nın Gazze Şeridi’ndeki insani yardım operasyonlarının vazgeçilmez sağlayıcısı olduğu ifade edildi.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'nin açıklaması

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, kararın ardından yaptığı açıklamada UAD kararını güçlü biçimde desteklediklerini belirterek, bu oylamanın uluslararası toplumun ezici çoğunluğunun UNRWA’ya verdiği desteğin önemli bir işaret olduğunu söyledi. Lazzarini, "Bu oylama, uluslararası toplumun ezici çoğunluğunun UNRWA’ya verdiği desteğin önemli bir işaretidir. UAD’nin de vurguladığı gibi, UNRWA işgal altındaki Filistin topraklarında insani yardım alanında kilit bir aktördür ve çalışmalarımızı engellemek veya önlemek yerine kolaylaştırmak için her şey yapılmalıdır. Üye Devletleri, Gazze’deki vahim insani koşullara müdahale etme ve kritik öneme sahip halk sağlığı ve eğitim hizmetlerimizi genişletme çabalarımızı desteklemeye devam etmeye çağırıyorum" dedi.

Karar, uluslararası toplumun Gazze’de insani koridorların açılması ve yardımın kesintisiz sağlanması yönündeki çağrılarını yeniden gündeme taşıdı.

BM GENEL KURULU’NDAN İSRAİL'İN GAZZE'YE İNSANİ YARDIMLARIN ULAŞTIRILMASINA TAMAMEN İZİN VERMESİNE...

BM GENEL KURULU’NDAN İSRAİL'İN GAZZE'YE İNSANİ YARDIMLARIN ULAŞTIRILMASINA TAMAMEN İZİN VERMESİNE İLİŞKİN KARARA ONAY

İLGİLİ HABERLER

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MB Başkanı Karahan’ın Annesi Op. Dr. Hatice Karahan Uşak’ta Defnedilecek
2
Erzurum'da 112 Ekiplerine Stres Yönetimi Eğitimi
3
Güllü’nün Ölümü: Kızı ve 4 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
4
Derince'de Yelken Kulübüne Kaçak Tekne Baskını: 2 Tekneye El Konuldu
5
Isparta Hisarardı'da Art Arda Köpek Ölümleri: Valilik İnceleme Başlattı
6
Diyarbakır'da Tekel Bayisine El Bombası Atıldı
7
Derince'de Kaçak Deniz Küreği Operasyonu: Yelken Kulübünde 2 Tekneye El

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?