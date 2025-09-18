BM Genel Kurulu'nun İsrail'e Verdiği 12 Aylık Süre Bugün Doldu

BM Genel Kurulu'nun İsrail'e işgali sonlandırması için verdiği 12 aylık süre 18 Eylül 2024 kararına göre bugün sona erdi; UAD kararının uygulanması çağrısı yine gündemde.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 18:58
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 18:58
BM Genel Kurulu'nun İsrail'e Verdiği 12 Aylık Süre Bugün Doldu

BM Genel Kurulu'nun İsrail'e Verdiği Süre Bugün Sona Erdi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun, işgal altındaki Filistin topraklarından çekilmesi için İsrail'e verdiği 12 aylık süre bugün doldu.

Kararın Kökeni ve İçeriği

Genel Kurul, 18 Eylül 2024 tarihinde, 10. acil özel gündemle toplanarak aldığı kararla İsrail'den işgali sonlandırmasını istemişti. Karar, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) 19 Temmuz 2024'te verdiği danışma görüşünün Genel Kurula taşınmasıyla şekillenmişti.

UAD'nin danışma görüşü, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin tümüyle hukuka aykırı olduğunu ortaya koymuş ve işgalin derhal sonlandırılmasını talep etmişti. Genel Kurulda, söz konusu karar 14'e karşı 124 oy ile kabul edilmişti.

Genel Kurulun Öngördüğü Tedbirler

Kararda, devletlerin diplomatik, ekonomik ve hukuki araçlarla UAD kararının icrasını sağlama yükümlülüğü hatırlatıldı. Filistinlilerden gasbedilen topraklarla ticaretin durdurulması, işgalle suç ortaklığı yapan kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanması gibi geniş kapsamlı tedbirler öngörülmüştü.

Genel Kurul ayrıca, UAD'nin ortaya koyduğu sonuçları uygulamak için devletlerin diplomatik, ekonomik ve yasal yolları kullanması çağrısında bulunmuştu.

UAD'nin Danışma Görüşünün Vurguladıkları

UAD, 19 Temmuz 2024'te verdiği danışma görüşünde, İsrail'in Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da işgalci olduğunu tespit ederek işgalin "en kısa sürede son verilmesi" gerektiğini bildirmişti. Divan, İsrail'in yeni yerleşim faaliyetlerini derhal durdurması ve tüm yerleşimcileri işgal altındaki Filistin topraklarından tahliye etmesi gerektiğini kaydetmişti.

Divan ayrıca, diğer devletlerin İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı varlığını "tanımama" ve "yardım veya destek sağlamama" yükümlülüğünü vurgulamıştı.

Sahadaki Durum ve Tepkiler

Verilen 12 aylık sürenin bugün dolmasına rağmen, işgali sonlandırma yönünde adımlar atılmadığı; aksine İsrail'in yerleşim faaliyetlerini artırdığı, Filistinlilere yönelik saldırı ve sistematik ihlallerin yoğunlaştığı dikkat çekiyor.

BM, özellikle Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi'nin, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki hukuksuz varlığa son vermek için gereken yöntemleri ve ilave eylemleri değerlendirmesi gerektiğini bildirmişti.

Türkiye'nin Katkısı

Türkiye, UAD'nin danışma görüşüne yazılı beyanda bulunmuş ve 26 Şubat 2024'teki duruşmalarda sözlü sunumunu yapmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
28. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi Diyarbakır'da başladı
2
Rusya'dan Kiev'e 1000 Ukraynalı Askerin Cenazesi İade Edildi
3
Mustafa Destici'den 19 Eylül Gaziler Günü Mesajı
4
Kahire'de Müzeden Çalınan 3 Bin Yıllık Altın Bilezik Eritildi
5
Fuat Oktay: TEKNOFEST ile Savunma İhracatında İlk 10 Hedefi
6
Fransa'da kemer sıkma karşıtı gösterilerde 181 gözaltı
7
Almanya'da Taksiciler Özel Ulaşım Hizmetlerini Protesto Etti

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)