BM Genel Sekreter Yardımcısı Fletcher, BMGK'yı Uluslararası Hukuku Zayıflatmakla Eleştirdi

Fletcher, Uluslararası Hukukun Zayıflama Tehditine Dikkat Çekti

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) uluslararası hukuku sadece yeterince savunmakla kalmadığını, bazı durumlarda zayıflamasına da destek verdiğini ifade etti.

Ukrayna'daki Sivil Olaylar ve Yardım İhtiyacı

BMGK'de düzenlenen Ukrayna gündemli oturumda, Fletcher, Ukrayna'da insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıların sivil can kayıplarına yol açmaya devam ettiğini vurguladı. Ülkede yürütülen çatışmalar sonucu son haftalarda yaşanan acımasız sivil ölümleri ve yıkım döngüsünün sona ermesi gerektiğini belirtti.

Fletcher, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin verilerine göre, 24 Şubat 2022 ile 31 Mart 2025 tarihleri arasında en az 12,910 sivilin hayatını kaybettiğini, 682'si çocuk olmak üzere yaklaşık 30,700 kişinin yaralandığını aktardı. Gerçek sayıların ise çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

3.7 milyon kişinin ülke içinde yerinden edildiğini ve özellikle kuzeydoğudaki çatışmalar nedeniyle yeni göç dalgalarının ortaya çıktığını dile getiren Fletcher, Ukrayna'dan kaçan mülteci sayısının 7 milyona ulaştığını vurguladı.

Ukrayna'da kadınlar ve kız çocuklarının özel bir krizle karşı karşıya kaldığını belirten Fletcher, Şubat 2022'den bu yana gerçekleşen doğumların yaklaşık %50'sinin erken doğumlar olduğunu ifade etti.

BMGK'ya İki Kritik Çağrı

Fletcher, BMGK ve uluslararası topluma iki önemli çağrıda bulundu. İlk olarak, uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde çatışan tarafların sivilleri ve sivil altyapıyı koruma yükümlülüğünü hatırlatmanın önemini vurguladı. "Sivillere yönelik saldırılar kesinlikle yasaktır," diyen Fletcher, savaş kurallarının da var olduğuna dikkat çekti.

Fletcher, ikinci çağrısında ise artan risklerin ortasında yaşam kurtarmak için gereken finansmanın sağlanmasının önemine değindi. Bu, insani yardımlarda yapılan kesintilerin telafi edilmesini de içerecektir.

Dünyanın siviller için her geçen gün daha tehlikeli hale geldiğine dikkat çeken Fletcher, “Eğer sivillerin haklarının sistematik bir şekilde yok sayılmasına karşı tutarlı bir duruş sergileyemezsek, geriye neyin savunuculuğunu yapıyoruz?” şeklindeki sorusuyla konuşmasını sonlandırdı.