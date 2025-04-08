DOLAR
37,97 0,45%
EURO
41,81 -0,18%
ALTIN
3.637,88 -0,12%
BITCOIN
2.903.511,84 0,78%

BM Genel Sekreter Yardımcısı Fletcher, BMGK'yı Uluslararası Hukuku Zayıflatmakla Eleştirdi

BM Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher, BMGK'yı uluslararası hukukun korunmasında yetersiz kalmakla eleştirerek insani yardım çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 19:00
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 19:00
BM Genel Sekreter Yardımcısı Fletcher, BMGK'yı Uluslararası Hukuku Zayıflatmakla Eleştirdi

Fletcher, Uluslararası Hukukun Zayıflama Tehditine Dikkat Çekti

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) uluslararası hukuku sadece yeterince savunmakla kalmadığını, bazı durumlarda zayıflamasına da destek verdiğini ifade etti.

Ukrayna'daki Sivil Olaylar ve Yardım İhtiyacı

BMGK'de düzenlenen Ukrayna gündemli oturumda, Fletcher, Ukrayna'da insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıların sivil can kayıplarına yol açmaya devam ettiğini vurguladı. Ülkede yürütülen çatışmalar sonucu son haftalarda yaşanan acımasız sivil ölümleri ve yıkım döngüsünün sona ermesi gerektiğini belirtti.

Fletcher, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin verilerine göre, 24 Şubat 2022 ile 31 Mart 2025 tarihleri arasında en az 12,910 sivilin hayatını kaybettiğini, 682'si çocuk olmak üzere yaklaşık 30,700 kişinin yaralandığını aktardı. Gerçek sayıların ise çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

3.7 milyon kişinin ülke içinde yerinden edildiğini ve özellikle kuzeydoğudaki çatışmalar nedeniyle yeni göç dalgalarının ortaya çıktığını dile getiren Fletcher, Ukrayna'dan kaçan mülteci sayısının 7 milyona ulaştığını vurguladı.

Ukrayna'da kadınlar ve kız çocuklarının özel bir krizle karşı karşıya kaldığını belirten Fletcher, Şubat 2022'den bu yana gerçekleşen doğumların yaklaşık %50'sinin erken doğumlar olduğunu ifade etti.

BMGK'ya İki Kritik Çağrı

Fletcher, BMGK ve uluslararası topluma iki önemli çağrıda bulundu. İlk olarak, uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde çatışan tarafların sivilleri ve sivil altyapıyı koruma yükümlülüğünü hatırlatmanın önemini vurguladı. "Sivillere yönelik saldırılar kesinlikle yasaktır," diyen Fletcher, savaş kurallarının da var olduğuna dikkat çekti.

Fletcher, ikinci çağrısında ise artan risklerin ortasında yaşam kurtarmak için gereken finansmanın sağlanmasının önemine değindi. Bu, insani yardımlarda yapılan kesintilerin telafi edilmesini de içerecektir.

Dünyanın siviller için her geçen gün daha tehlikeli hale geldiğine dikkat çeken Fletcher, “Eğer sivillerin haklarının sistematik bir şekilde yok sayılmasına karşı tutarlı bir duruş sergileyemezsek, geriye neyin savunuculuğunu yapıyoruz?” şeklindeki sorusuyla konuşmasını sonlandırdı.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler İçin Ek Gelir Fırsatı: 14 Bin 469 TL'ye Kadar Ek Maaş

Nevşehir ve Sakarya Belediyesi KPSS’siz Personel Alımı Yapıyor! Başvuru Koşulları Hemen İnceleyin

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

7 Nisan 2025 İstanbul'da Okullar Tatil Mi? AKOM'dan Önemli Uyarılar!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump, WilmerHale'in Güvenlik İzinlerini Kaldıran Kararnameyi İmzaladı
2
Gaziantep'in Kış Lezzetleri: Beyran ve Soğan Kebabı
3
Bursa'da 'Inishmorelu Yüzbaşı' Sahnelendi
4
Bursa'da 'Körler' Oyunuyla Sanatseverlere Unutulmaz Gece
5
Bülent Turan: 'Güvenli Sokağa Sahip Olmayan Toplum Başarıya Ulaşamaz'
6
İklim Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda Görüşülmeye Başlandı
7
AGD Üyelerinden İsrail Saldırılarına Protesto

Nevşehir ve Sakarya Belediyesi KPSS’siz Personel Alımı Yapıyor! Başvuru Koşulları Hemen İnceleyin

İstanbul'da Aylık Yaşam Maliyeti 87 Bin TL'yi Aştı: Dört Asgari Ücret Yetersiz Kalıyor

Edirne'de Toplu Ulaşıma %15 Zam, Öğrencilere Destek!

Kamu İşçilerine Tarihi Zam Müjdesi: Toplu Sözleşme Görüşmeleri Devam Ediyor

SGK'dan 4600 Günle Emeklilik ve Tazminat Hakkı

Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon: 4 Aylık Asgari Ücret Tutarında

Yeni Gümrük Tarifeleri ile Teknoloji Ürünlerine Büyük Zam Geliyor

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

Emekli Maaşları Tarihi Zam Kapısında: En Düşük Maaş 16.500 TL Olabilir

Emekliler İçin Ek Gelir Fırsatı: 14 Bin 469 TL'ye Kadar Ek Maaş

Petrol Fiyatları Çöktü: Akaryakıt İndirimleri Yolda

7 Nisan 2025 İstanbul'da Okullar Tatil Mi? AKOM'dan Önemli Uyarılar!