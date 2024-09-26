BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze Açıklaması

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Sert Açıklamalar

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, Gazze'deki insani durumu eleştirerek, "Gazze halkını hayal kırıklığına uğrattık. Onlar, her geçen gün daha da kötüleşen bir cehennemde yaşıyorlar," dedi.

Guterres, uluslararası toplumun bu duruma karşı daha etkili adımlar atması gerektiğinin altını çizdi. Gazze'deki insani kriz, dünya genelinde endişe yaratmaya devam ediyor ve yardım kuruluşları bölgedeki ihtiyaçların arttığını bildiriyor.Bu durum, Gazze'deki halkın yaşam koşullarını zorlaştırıyor ve acil yardım çağrılarını artırıyor.