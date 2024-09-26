DOLAR
34,14 -0,02%
EURO
38,24 -0,58%
ALTIN
2.932,85 -0,54%
BITCOIN
2.226.971,77 -2,82%

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze Açıklaması

Guterres, Gazze'deki durumu eleştirerek halkın zor koşullarda yaşadığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 20:20
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 20:20
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze Açıklaması

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Sert Açıklamalar

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, Gazze'deki insani durumu eleştirerek, "Gazze halkını hayal kırıklığına uğrattık. Onlar, her geçen gün daha da kötüleşen bir cehennemde yaşıyorlar," dedi.

Guterres, uluslararası toplumun bu duruma karşı daha etkili adımlar atması gerektiğinin altını çizdi. Gazze'deki insani kriz, dünya genelinde endişe yaratmaya devam ediyor ve yardım kuruluşları bölgedeki ihtiyaçların arttığını bildiriyor.Bu durum, Gazze'deki halkın yaşam koşullarını zorlaştırıyor ve acil yardım çağrılarını artırıyor.

İLGİLİ HABERLER

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!

Ayda 1 asgari ücret kazanç kapısı açıldı! Bankalar tıkır tıkır ödüyor

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

Pizza Devi İflas Bayrağını Çekti: 127 Mağaza Satışa Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomide İyimser Beklentilerini Paylaştı
2
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Bingöl'de STK ve İş Dünyası ile Buluştu
3
Libya'da Merkez Bankası Yönetimi İçin Önemli Anlaşma
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanlık Seçimi Açıklaması
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan İçin Destek Sözü Verdi
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birleşmiş Milletler Eleştirisi
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Stratejik İşbirlikleri Vurgusu

Migros'tan Kaçırılmayacak Fırsat! 5 Litre Ayçiçek Yağı İndirimle Satışta

Faiz oranları düştü! 12 ay vade ile düşük faiz oranı ile anında 150.000 bin TL hesabınızda

Pizza Devi İflas Bayrağını Çekti: 127 Mağaza Satışa Çıkıyor

Halkbank’tan Hesaplı Evim Konut Kredisi ile Hayalinizdeki Eve Kavuşun!

27 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları! Para, Aşk, Sağlık ve İş Falı

Dyson, Sony, Braun ve Philips gibi markalarda dev indirim fırsatı: Dyson Elektrikli Süpürge 17.999 TL’den 13.999 TL’ye düştü

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

O tarihte emekli olanı ayağa kaldıracak haber! Maaşlar 8.000 TL’ye düşecek

Tam 10 KG’sı 279 TL’ye düştü! Akın akın markete koşacaksınız

Ayda 1 asgari ücret kazanç kapısı açıldı! Bankalar tıkır tıkır ödüyor

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!

Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek