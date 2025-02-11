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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze Uyarısı: 'Çatışmalar Yeniden Başlamamalı'

BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'de çatışmaların yeniden başlamaması gerektiğini vurguladı ve bu durumun büyük trajediye yol açabileceğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 12:11
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze Uyarısı: 'Çatışmalar Yeniden Başlamamalı'

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de çatışmaların yeniden başlamaması gerektiğine dikkat çekerek, buna uyulmaması halinde "büyük bir trajediye yol açabileceğini" açıkladı.

Guterres, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı: "Her ne pahasına olursa olsun, Gazze'de çatışmaların yeniden başlamasını önlemeliyiz; bu, büyük trajediye yol açacaktır."

Ayrıca Guterres, Hamas’ın planlandığı şekilde esirleri serbest bırakmasını talep etti. "Her iki taraf da ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerine tam anlamıyla uymalı ve ciddi müzakerelere yeniden başlamalı." diyerek, uluslararası topluma önemli bir çağrıda bulundu.

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