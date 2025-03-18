BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kıbrıs Açıklamaları

BM Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs toplantısının ardından açıklamalarda bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs konulu gayriresmi toplantının ardından önemli duyurularda bulundu. Guterres, "Temmuz ayının sonunda bir sonraki toplantıyı bu formatta yapmayı kabul ettik ve bu süreci ilerletmek için kişisel bir temsilci atayacağım," şeklinde konuştu.

Cenevre'deki toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalar yapan Guterres, görevi boyunca Kıbrıslı Türk ve Rumların güvenliğine ve refahına bağlı kaldığını belirtti. Ayrıca, Kıbrıs konusunda yeni bir ilerleme yolu aramak için görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

Guterres, toplantının her iki tarafın da ilerleme kaydetme ve diyaloğu sürdürme konusunda açık bir taahhüt sergilediği yapıcı bir atmosferde geçtiğini vurguladı.

Güven Artırıcı Önlemler Üzerine Anlaşmalar

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis arasında güven oluşturma adına bazı önemli konular üzerinde anlaşma sağlandığını belirten Guterres, şu hususları sıraladı: "Ada'da 4 geçiş noktasının açılması, mayın temizleme, çevresel etki alanlarının geliştirilmesi ve teknik bir komite oluşturulması gibi konulara değinildi."

Guterres, 2017'deki Crans Montana görüşmelerinden bu yana gerçek bir ilerleme kaydedilmediğini ancak bu toplantıda anlamlı ilerlemeler yapıldığını ifade etti.

Güven Oluşturma Girişimleri ve Gazze

Genel Sekreter, güven artırıcı önlemler ve oluşturulan imkanların çok yakında bir sonraki toplantıda karara bağlanmasının önemine değinerek, bunun yeni bir atmosferin habercisi olduğunu belirtti.

Guterres, Gazze'deki İsrail saldırılarıyla ilgili olarak da, insanların dayanılmaz acılara maruz kaldığını ve insani yardımın hâlâ engellendiğini vurguladı. BM'nin rolünün, tarafları ikna etmek ve uluslararası toplumun belirlenen üç temel konuda baskı yapmasını sağlamak olduğunu belirten Guterres, bu hedeflerden asla vazgeçmeyeceklerini açıkladı.