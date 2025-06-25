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Bahar Aksu Cinayetinde Sanıkların Yargılaması Devam Ediyor

Bahar Aksu'nun cinayeti davasında dört sanığın yargılaması, mütalaanın yeniden hazırlanması için ertelendi.

Yayın Tarihi: 25.06.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 17:27
Bahar Aksu Cinayetinde Sanıkların Yargılaması Devam Ediyor

Yargı Süreci Devam Ediyor

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde, Bahar Aksu'nun 5 Mayıs tarihinde silahla vurularak öldürülmesine ilişkin dört sanığın yargı süreci devam ediyor. Eski eşi Rüstem Elibol'un da aralarında bulunduğu sanıkların durumu, cumhuriyet savcısına gönderilen dosyayla yeniden gözden geçirilecek.

Duruşma Detayları

Duruşmada tutuklu sanıklar Rüstem Elibol, Aziz Başkan, Samet Salman ve Semih Yapar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla hazır bulundular. Duruşmaya, Bahar Aksu'nun ailesi ve tarafların avukatları da katıldı. Cumhuriyet savcısı, mütalaanın yeniden hazırlanması için dosyanın tarafına gönderilmesini talep etti.

Müşteki avukatları, sanıklar hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini bildirdi. Tutuklu sanık Rüstem Elibol, savunmasında pişman olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti, tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve duruşmanın 11 Eylül'e ertelenmesine karar verdi.

Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın Açıklamaları

Duruşma öncesi, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) adına açıklamada bulunan avukat Sinem Ermiş, Bahar Aksu'nun faillerinin yalnız olmadığını, bu cinayetin tasarlanmış bir kadın cinayeti olduğunu vurguladı. Ermiş, KADEM'in Bahar Aksu davasının sonuna kadar takipçisi olacağını belirtti.

İddianame ve Suçlamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Bahar Aksu'nun cinayetiyle ilgili sanıklara yönelik ağırlaştırılmış müebbet ve 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İddianamede, Rüstem Elibol'un Aksu'ya ateş etmeye devam ettiğine ve olaydan sonra kaçtığına dair ayrıntılı bilgilere yer veriliyor.

Sanıklar başından itibaren cinayetin amacının kaçırma olduğunu öne sürse de, Elibol'un Aksu'yu öldürme kastıyla hareket ettiği iddia ediliyor. Dava açısından kritik öneme sahip olan bu detaylar, yargılama sürecinin seyrini etkileyecek gibi görünüyor.

Şişli'de, Bahar Aksu'nun silahla vurularak öldürülmesine ilişkin eski eşinin de aralarında...

Şişli'de, Bahar Aksu'nun silahla vurularak öldürülmesine ilişkin eski eşinin de aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti, mütalaanın yeniden hazırlanması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi. Duruşma öncesi davaya ilişkin Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) adına avukat Sinem Ermiş, açıklama yaptı.

Şişli'de, Bahar Aksu'nun silahla vurularak öldürülmesine ilişkin eski eşinin de aralarında...

Şişli'de, Bahar Aksu'nun silahla vurularak öldürülmesine ilişkin eski eşinin de aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti, mütalaanın yeniden hazırlanması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi. Duruşma öncesi davaya ilişkin Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) adına avukat Sinem Ermiş, açıklama yaptı.

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