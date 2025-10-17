Üsküdar'da 'Nehirden Denize Şiir' Dinletisi ile Filistin'e Destek

Üsküdar'da "Nehirden Denize Şiir" Dinletisi Filistin İçin Düzenlendi

Yedi İklim Dergisi tarafından, "1. Üsküdar Kaymakamlığı Kitap Fuarı" kapsamında gerçekleştirilen "Nehirden Denize Şiir" dinletisi, Filistin ve Gazze için dayanışma amacıyla Üsküdar Sahili'nde yapıldı. Fuar, İstanbul Valiliği himayesinde ve Üsküdar Kaymakamlığı organizasyonuyla, "Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor" temasıyla düzenleniyor.

Açılış Konuşması

Programın açılışında konuşan Ayşe Nur Yıldırım, "Yedi İklim Dergisi'nin acı çeken bütün mazlumların yanında olduğunu belirterek, etkinliğin Gazze ile ilgili bilinci diri tutmak için düzenlendiğini" söyledi. Yıldırım, "Bu bilinci diri tutmak için gelen siz gönül dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Her biri birbirinden kıymetli şair dostlarımızı Yedi İklim çınarının gölgesinde sizlerle buluşturmaktan dolayı heyecanlıyız. Evrensel Yedi İklim ailesi Üsküdar'dan, başta Gazze olmak üzere dünyanın bütün mazlum ve müstazaf coğrafyasına şiirleriyle selam gönderiyor." dedi.

Şairlerin Okumaları ve Duygusal Anlar

Hüseyin Akın, Gazze için şiir okumanın zor olduğunu dile getirerek şunları kaydetti: "Gönül isterdi ki çok büyük zaferler olsun, onları kutlayım. Ama kaderimizde hep gözyaşı, hüzün ve yenilgi var. İnsan bazen şiir okurken, 'Şu mısranın yerine şunu okusam mı?' diye sormadan edemiyor. Benim gerçekten de hiç Gazze ya da Kudüs şiirim olmadı. Çünkü bir intikam borcumuzun olduğunu inanıyorum. Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen, 'haksızlığa uğradıktan sonra öçlerine alan şairler'den isek bu halin bizde olması gerektiğini düşünüyorum. En azından Filistinli çocukların sapanlarındaki taş kadar bir değerimizin olması için bunu yapmamız gerekiyor." Programda Akın "Benim Hiç Gazze Şiirim Olmadı" şiirini okudu.

Nureddin Durman "Direnirsek Eğer" şiirini seslendirirken, "Filistin, en büyük acılarımızın başından geliyor." ifadelerini kullandı. Vefa Lök, yeryüzünde zulüm gören bütün çocuklara adadığı "Hepsi Yeşeren Dallar İçin" şiirini okudu. Hüseyin Atlansoy, vatanını kalbine gömmüş mazlumları anarak "Hassas" şiirini sundu.

Emel Özkan, 30 yılı aşan meslek hayatı boyunca Filistin halkının yanında olan Norveçli doktor Mads Gilbert'e "Başından Beri" şiirini adadı.

Diğer Şairler ve Okunan Eserler

Programda ayrıca şu şairler şiirlerini seslendirdi: Adem Turan "Beyaz Vahşet", Zafer Acar "Tahrifin Gücü", Şakir Kurtulmuş "Gazzeli Çocuklar", Ömer Hatunoğlu "Bir Halk Yaşamak İstiyor", Ahmet İşler "Acılar Coğrafyası - İri Gözlü Kadınlar", Sıddık Ertaş "Kayda Geçirin", Halil İbrahim Peşmen "Hastaneden Kalan Son Dualar", Aykut Nasip Kelebek "Diriler", Yunus Karadağ "Çocuk", Yavuz Selim Yaylacı "Dallar Hu", Meliha Aslan "Unutulmayanlar", Ulaş Konuk "Karpuz" ve Şeref Akbaba "Filistinli Çocuk".

Etkinlik, şiir aracılığıyla Gazze ve Filistin'deki duruma dikkat çekmeyi amaçlayan bir dayanışma buluşması olarak tamamlandı.

