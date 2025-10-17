Üsküdar'da 'Nehirden Denize Şiir' Dinletisi ile Filistin'e Destek

Üsküdar'da Yedi İklim Dergisi tarafından düzenlenen 'Nehirden Denize Şiir' dinletisi, Gazze ve Filistin için düzenlendi; çok sayıda şair eserlerini seslendirdi.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 00:16
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 00:16
Üsküdar'da 'Nehirden Denize Şiir' Dinletisi ile Filistin'e Destek

Üsküdar'da "Nehirden Denize Şiir" Dinletisi Filistin İçin Düzenlendi

Yedi İklim Dergisi tarafından, "1. Üsküdar Kaymakamlığı Kitap Fuarı" kapsamında gerçekleştirilen "Nehirden Denize Şiir" dinletisi, Filistin ve Gazze için dayanışma amacıyla Üsküdar Sahili'nde yapıldı. Fuar, İstanbul Valiliği himayesinde ve Üsküdar Kaymakamlığı organizasyonuyla, "Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor" temasıyla düzenleniyor.

Açılış Konuşması

Programın açılışında konuşan Ayşe Nur Yıldırım, "Yedi İklim Dergisi'nin acı çeken bütün mazlumların yanında olduğunu belirterek, etkinliğin Gazze ile ilgili bilinci diri tutmak için düzenlendiğini" söyledi. Yıldırım, "Bu bilinci diri tutmak için gelen siz gönül dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Her biri birbirinden kıymetli şair dostlarımızı Yedi İklim çınarının gölgesinde sizlerle buluşturmaktan dolayı heyecanlıyız. Evrensel Yedi İklim ailesi Üsküdar'dan, başta Gazze olmak üzere dünyanın bütün mazlum ve müstazaf coğrafyasına şiirleriyle selam gönderiyor." dedi.

Şairlerin Okumaları ve Duygusal Anlar

Hüseyin Akın, Gazze için şiir okumanın zor olduğunu dile getirerek şunları kaydetti: "Gönül isterdi ki çok büyük zaferler olsun, onları kutlayım. Ama kaderimizde hep gözyaşı, hüzün ve yenilgi var. İnsan bazen şiir okurken, 'Şu mısranın yerine şunu okusam mı?' diye sormadan edemiyor. Benim gerçekten de hiç Gazze ya da Kudüs şiirim olmadı. Çünkü bir intikam borcumuzun olduğunu inanıyorum. Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen, 'haksızlığa uğradıktan sonra öçlerine alan şairler'den isek bu halin bizde olması gerektiğini düşünüyorum. En azından Filistinli çocukların sapanlarındaki taş kadar bir değerimizin olması için bunu yapmamız gerekiyor." Programda Akın "Benim Hiç Gazze Şiirim Olmadı" şiirini okudu.

Nureddin Durman "Direnirsek Eğer" şiirini seslendirirken, "Filistin, en büyük acılarımızın başından geliyor." ifadelerini kullandı. Vefa Lök, yeryüzünde zulüm gören bütün çocuklara adadığı "Hepsi Yeşeren Dallar İçin" şiirini okudu. Hüseyin Atlansoy, vatanını kalbine gömmüş mazlumları anarak "Hassas" şiirini sundu.

Emel Özkan, 30 yılı aşan meslek hayatı boyunca Filistin halkının yanında olan Norveçli doktor Mads Gilbert'e "Başından Beri" şiirini adadı.

Diğer Şairler ve Okunan Eserler

Programda ayrıca şu şairler şiirlerini seslendirdi: Adem Turan "Beyaz Vahşet", Zafer Acar "Tahrifin Gücü", Şakir Kurtulmuş "Gazzeli Çocuklar", Ömer Hatunoğlu "Bir Halk Yaşamak İstiyor", Ahmet İşler "Acılar Coğrafyası - İri Gözlü Kadınlar", Sıddık Ertaş "Kayda Geçirin", Halil İbrahim Peşmen "Hastaneden Kalan Son Dualar", Aykut Nasip Kelebek "Diriler", Yunus Karadağ "Çocuk", Yavuz Selim Yaylacı "Dallar Hu", Meliha Aslan "Unutulmayanlar", Ulaş Konuk "Karpuz" ve Şeref Akbaba "Filistinli Çocuk".

Etkinlik, şiir aracılığıyla Gazze ve Filistin'deki duruma dikkat çekmeyi amaçlayan bir dayanışma buluşması olarak tamamlandı.

"1. Üsküdar Kaymakamlığı Kitap Fuarı" kapsamında Yedi İklim Dergisi tarafından Filistin adına...

"1. Üsküdar Kaymakamlığı Kitap Fuarı" kapsamında Yedi İklim Dergisi tarafından Filistin adına "Nehirden Denize Şiir" başlıklı şiir dinletisi düzenlendi. Fuar, İstanbul Valiliğinin himayesinde ve Üsküdar Kaymakamlığınca "Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor" teması altında Üsküdar Sahili'nde gerçekleştiriliyor.

"1. Üsküdar Kaymakamlığı Kitap Fuarı" kapsamında Yedi İklim Dergisi tarafından Filistin adına...

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adalah: Küresel Sumud Filosu'nun Alıkonulması 'Uluslararası Hukuk İhlali'
2
Türk Devletleri Teşkilatı Üyesi Ülkelerden Türktransplant Sistemi
3
Üsküdar'da 'Nehirden Denize Şiir' Dinletisi ile Filistin'e Destek
4
Emine Erdoğan: Kadın Liderliği ve Girişimcilik TABEF'de
5
Asyaport Limanı'nda 21 Yaşındaki Vinç Operatörü Şifa Çuhadar 22 Metrede
6
Bolu’da 24 Okul İçin Güçlendirme: 17’si Pamukkale Üniversitesi’nde İnceleniyor
7
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 757,1 Milyon Avro Sulama Finansmanı

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?