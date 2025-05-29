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Malatya'da Sağanak Yağışlar Göçüğe Neden Oldu

Malatya'da etkili olan sağanak sonrası bir evde göçük meydana geldi. Ekipler, kurtarma çalışmalarını hızla başlattı.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 18:15
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 18:15
Malatya'da Sağanak Yağışlar Göçüğe Neden Oldu

Malatya'da Sağanak Etkili Oldu

Malatya'da öğleden sonra etkili olan sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kent merkezi ve çevresindeki bazı ilçelerde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve yollar suyla kaplandı.

Sokak ve caddelerde su birikintileri oluşurken, araç yoğunluğu da arttı. Kent sakinleri, sağanaktan korunmak amacıyla otobüs durakları ve iş yerlerine sığındı. Sağanak, aralıklarla devam ediyor ve bazı cadde ile sokaklarda mahsur kalan araçlar, itfaiye ve belediye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Göçük Detayı Eklendi

Battalgazi ilçesi Hanımınçifliği Mahallesi'ndeki Derme Sulama Kanalı'nın taşması sonucunda bir evde göçük meydana geldi. İhbarın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle evde bulunan H.K. ile H.K. kurtarılırken, P.G. ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak gerekli incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Malatya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda...

Malatya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda mahsur kalan araçlar, itfaiye ve belediye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Malatya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda...

Malatya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda mahsur kalan araçlar, itfaiye ve belediye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

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