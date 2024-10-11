BM Genel Sekreteri Guterres'ten Nükleer Silahlar Hakkında Kritik Açıklama

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Uyarı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, nükleer silahların halen insanlık için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti.
Nihon Hidankyo ve Nobel Barış Ödülü
Guterres, Nihon Hidankyo isimli kuruluşun, 2024 Nobel Barış Ödülü'nü kazanmasıyla ilgili bir yazılı açıklamada bulundu. Bu kuruluşa, Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarından sağ kurtulanlar tarafından verilmiş olduğu belirtiliyor.
Dünya Liderlerine Çağrı
Guterres, dünya liderlerinin nükleer silahların koruma ve güvenlik unsurları olmadan yalnızca bir "ölüm" aracı olduğunu artık kabul etmesi gerektiğini belirtti. "Nükleer silah tehdidini ortadan kaldırmanın tek yolu, bu silahların tamamen yok edilmesidir," BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, yapılan açıklamaların ardından günlük basın toplantısında, BM'nin ana hedeflerinden birinin çatışmalarda nükleer silahların kullanımını engellemek olduğunu dile getirdi. Nükleer silahların insanlık tarihindeki en yıkıcı silahlar arasında olduğunu vurgulayan Haq, bu silahların kullanımının engellenmesi gerektiğini ifade etti.
BİM Sözcüsü'nden Açıklama
BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, yapılan açıklamaların ardından günlük basın toplantısında, BM'nin ana hedeflerinden birinin çatışmalarda nükleer silahların kullanımını engellemek olduğunu dile getirdi. Nükleer silahların insanlık tarihindeki en yıkıcı silahlar arasında olduğunu vurgulayan Haq, bu silahların kullanımının engellenmesi gerektiğini ifade etti.