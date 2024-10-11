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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Nükleer Silahlar Hakkında Kritik Açıklama

Guterres, nükleer silahların tehdit oluşturduğuna dikkat çekti ve bunların yok edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 21:10
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 21:10
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Nükleer Silahlar Hakkında Kritik Açıklama

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Uyarı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, nükleer silahların halen insanlık için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Nihon Hidankyo ve Nobel Barış Ödülü

Guterres, Nihon Hidankyo isimli kuruluşun, 2024 Nobel Barış Ödülü'nü kazanmasıyla ilgili bir yazılı açıklamada bulundu. Bu kuruluşa, Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarından sağ kurtulanlar tarafından verilmiş olduğu belirtiliyor.

Dünya Liderlerine Çağrı

Guterres, dünya liderlerinin nükleer silahların koruma ve güvenlik unsurları olmadan yalnızca bir "ölüm" aracı olduğunu artık kabul etmesi gerektiğini belirtti. "Nükleer silah tehdidini ortadan kaldırmanın tek yolu, bu silahların tamamen yok edilmesidir,"

BİM Sözcüsü'nden Açıklama

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, yapılan açıklamaların ardından günlük basın toplantısında, BM'nin ana hedeflerinden birinin çatışmalarda nükleer silahların kullanımını engellemek olduğunu dile getirdi. Nükleer silahların insanlık tarihindeki en yıkıcı silahlar arasında olduğunu vurgulayan Haq, bu silahların kullanımının engellenmesi gerektiğini ifade etti.

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