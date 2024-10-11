BM Genel Sekreteri Guterres'ten Nükleer Silahlar Hakkında Kritik Açıklama

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Uyarı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, nükleer silahların halen insanlık için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Nihon Hidankyo ve Nobel Barış Ödülü

Guterres, Nihon Hidankyo isimli kuruluşun, 2024 Nobel Barış Ödülü'nü kazanmasıyla ilgili bir yazılı açıklamada bulundu. Bu kuruluşa, Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarından sağ kurtulanlar tarafından verilmiş olduğu belirtiliyor.

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