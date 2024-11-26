BM: Haiti'de Kritik Görevlerimize Devam Ediyoruz

BM, Haiti'de Görevine Devam Ediyor
Birleşmiş Milletler (BM), Haiti'deki kötüleşen güvenlik koşullarına rağmen ülkeden ayrılmayacaklarını ve kritik görevlerini yerine getirmeye devam edeceklerini duyurdu.
Baskın Açıklama
BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, düzenlediği günlük basın toplantısında Haiti'deki operasyonlar hakkında bilgi verdi. Haq, Haiti halkına destek vermeye devam edeceklerinin altını çizerken, başkent Port-au-Prince ve diğer bölgelerdeki güvenlik sorunlarına rağmen görevlerini sürdürdüklerini belirtti.
Durumun Ciddiyeti
Haq, "Başkent ve ofislerimizin bulunduğu bölgelerde kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle Haiti'den ayrılmadığımızın altını çizmek isterim" ifadelerini kullandı. Ayrıca, BM Haiti Entegre Ofisi verilerine göre, 2024'ün başından bu yana silahlı çetelerin saldırıları sonucu 3 bin 900 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümlerden 1374 Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizleri ile mücadele eden Haiti, 11 milyonu aşan nüfusu ile birlikte kıtlık tehlikesi yaşamaktadır. Ülkede şiddet olayları hızla artarken, başkent Port-au-Prince'ın %80'inin silahlı çeteler tarafından kontrol edildiği belirtiliyor. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Haiti'nin Durumu
Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizleri ile mücadele eden Haiti, 11 milyonu aşan nüfusu ile birlikte kıtlık tehlikesi yaşamaktadır. Ülkede şiddet olayları hızla artarken, başkent Port-au-Prince'ın %80'inin silahlı çeteler tarafından kontrol edildiği belirtiliyor.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.