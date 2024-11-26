BM: Haiti'de Kritik Görevlerimize Devam Ediyoruz

BM, Haiti'de Görevine Devam Ediyor

Birleşmiş Milletler (BM), Haiti'deki kötüleşen güvenlik koşullarına rağmen ülkeden ayrılmayacaklarını ve kritik görevlerini yerine getirmeye devam edeceklerini duyurdu.

Baskın Açıklama

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, düzenlediği günlük basın toplantısında Haiti'deki operasyonlar hakkında bilgi verdi. Haq, Haiti halkına destek vermeye devam edeceklerinin altını çizerken, başkent Port-au-Prince ve diğer bölgelerdeki güvenlik sorunlarına rağmen görevlerini sürdürdüklerini belirtti.

Durumun Ciddiyeti