BM IOM: Yemen'de Şiddetli Yağışlar 46 bin 500'den Fazla Kişiyi Etkiledi

Ağustos başından bu yana etkili olan şiddetli yağış ve fırtınalar geniş çaplı yıkıma neden oldu

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'de ağustos başından bu yana etkili olan şiddetli yağış ve kuvvetli fırtınaların 46 bin 500'den fazla kişiyi etkilediğini açıkladı.

IOM'un açıklamasında, "Şiddetli yağışlar ve kuvvetli fırtınalar evleri yıktı, geçim kaynaklarını yok etti ve halihazırda güvencesiz koşullarda yaşayan binlerce aileyi yerinden etti. Bu durumdan 46 bin 500'den fazla kişi etkilendi." ifadelerine yer verildi.

IOM Yemen Misyon Şefi Abdusattor Esoev, sel felaketinin, birçok şeyini kaybetmiş aileler için bir başka yıkıcı darbe olduğunu vurguladı.

Esoev, şunları kaydetti: "İnsanlar bir kez daha evsiz, eşyasız ve güvenlik duygusundan yoksun kaldı. Korunmaya, yardıma ve her şeyden önemlisi uluslararası toplumun yanlarında durmasına ihtiyaçları var."