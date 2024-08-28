BM, İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırılarına Sert Tepki Gösterdi

BM'den İsrail'in Saldırılarına Karşı Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği "geniş çaplı" saldırılara yönelik açıklamada bulunarak, bu saldırıların Filistin topraklarında mevcut felaket durumunu daha da kötüleştirme potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

İnsan Kaybı ve Gözaltılar

Shamdasani, bugün Cenin, Tubas ve Tulkerim'de gerçekleştirilen saldırılarda, 2 çocuk dahil olmak üzere en az 9 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Bu ölümlerle birlikte, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Batı Şeria’daki ölüm sayısının 637'ye ulaştığını vurguladı.

Çocukların Hedef Alınması ve Hak İhlalleri

Sözcü, İsrail askerleri tarafından taş atan birçok çocuğun öldürüldüğünü aktararak, herhangi bir tehdit oluşturmayan diğer Filistinlilerin de hedef alındığını kaydetti. Shamdasani, böyle bir orantısız güç kullanımının endişe verici olduğunu dile getirerek, “Binlerce Filistinli keyfi olarak gözaltına alındı ve işkence gördü” dedi.

İsrail'in Uluslararası Yükümlülükleri

Shamdasani, İsrail'in bir "işgalci güç" olarak uluslararası hukuka uygun davranması gerektiğinin altını çizerken, yapılan saldırıların insan hakları normlarını ihlal ettiğini belirtti. “İddia edilen hukuk dışı öldürmeler kapsamlı ve bağımsız şekilde araştırılmalı, sorumlular hesap vermeli” şeklinde konuştu.

Batı Şeria'daki Saldırılar Devam Ediyor

İsrail ordusunun Batı Şeria'da başlattığı bu geniş çaplı saldırılarda en az 9 kişinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin yaralandığı ve bazı durumların kritik olduğu bildirildi. Ordu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kenti yakınlarındaki El-Faria Mülteci Kampı, Kalkilya kenti ve çevresindeki bazı beldelere baskınlar düzenledi.