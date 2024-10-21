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BM, İsrail'in Gazze'nin Kuzeyine Yardım Girişimlerini Engelledi

BM, Gazze'nin kuzeyinde insani yardımların engellendiğini açıkladı; hastaneler ve sığınma yerleri yoğunlukla karşı karşıya.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 15:29
BM, İsrail'in Gazze'nin Kuzeyine Yardım Girişimlerini Engelledi

BM'den Açıklama: Yardımlar Engelleniyor

Birleşmiş Milletler'in (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail yönetiminin Gazze Şeridi'nin kuzeyine insani yardım ulaştırılmasına izin vermediğini duyurdu.

Gazze'nin Kuzeyi Kuşatma Altında

Lazzarini, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin ağır şartlar altında yaşadığını belirtti. Ayrıca bölgedeki hastanelerin İsrail saldırılarına maruz kaldığını ve elektrik sıkıntısı çektiğini ifade etti. Yaralıların sağlık hizmetlerinden mahrum kaldığına dikkat çekti.

Filistinlilerin Zorlu Durumu

Lazzarini, UNRWA'ya ait sığınma merkezlerindeki yoğunluğu da vurgulayarak, "Sığınma merkezleri o kadar kalabalık ki, yerinden edilmiş birçok Filistinli bu merkezlerin tuvaletlerinde kalmaya çalışıyor," dedi.

Bölgeden gelen haberlerde ise, Gazze'nin kuzeyindeki kuşatılan yerlerden kaçmaya çalışan Filistinlilerin vurulduğu ve cenazelerinin sokaklarda bırakıldığı bildirildi. Ayrıca, sivil savunma ekiplerine yıkıntılar altındakileri kurtarmak için müdahale izni verilmediği belirtildi.

İnsani Yardımların Önemi

Lazzarini, insani yardımların Gazze'nin kuzeyine ulaştırılması için UNRWA dahil diğer yardım kuruluşlarının geçişine izin verilmesi gerektiğini vurguladı. "Askeri amaçlar için insani yardımların engellenmesi ya da silah olarak kullanılmasının ahlaki düzeyin ne kadar düşük olduğunun bir göstergesi," ifadelerini kullandı.

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