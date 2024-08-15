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BM, İsrail'in Gazze Saldırılarını 'Akılalmaz' Olarak Nitelendirdi

BM, Gazze'de 40 bini aşkın Filistinlinin hayatını kaybetmesini çarpıcı bir durum olarak tanımladı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 15:51
BM, İsrail'in Gazze Saldırılarını 'Akılalmaz' Olarak Nitelendirdi

B.M., Gazze'deki Zorlu Durumu Değerlendirdi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 40 bini aşkın Filistinlinin hayatını kaybetmesini "akılalmaz durum" olarak tanımladı.

Bunun Sebepleri Neler?

Türk, bu durumu, İsrail ordusunun savaş kurallarına uyma konusundaki tekrarlayan başarısızlıklarıyla ilişkilendirdi. Gazze Sağlık Bakanlığına göre, ölenlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğu belirtilirken, Türk, her gün ortalama 130 kişinin öldüğünü ifade etti.

Açıklamada Vurgulanan Noktalar

Türk'ün açıklamasında, uluslararası insancıl hukukun sivillerin korunmasını öncelikli kıldığına dikkat çekildi ve durumu önlemek için tüm taraflara ateşkesi kabul etmeleri çağrısında bulunuldu.

İsrail'in Saldırıları ve Sonuçları

7 Ekim 2023'ten bu yana süren bombardımanlarda, Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, toplamda 40,005 kişinin hayatını kaybettiği gerçeği gözler önüne seriliyor. Bu ölümlerin 16,314'ünün çocuk olduğu vurgulanıyor.

İnsani Yardım Engelleri

İsrail ordusu, yardım girişimlerini engellerken, çoğu ülke tarafından gönderilen yardımların bir kısmı ya Filistinlilerin üzerine düşmekte ya da denize düşmektedir. Gazze'deki durumun içler acısı olduğu, bebeklerin açlık nedeniyle zayıf düştüğü görüntülerle ortaya çıkıyor.

Antony Blinken'ın Açıklaması

BM ve Filistin Sivil Savunma yetkilileri, en az 10 bin Filistinlinin naaşının hâlâ enkaz altında olduğunu bildirdi. Türk, gözaltına alınan Filistinlilerin serbest bırakılması gerektiğini, İsrail'in yasa dışı işgalinin sona ermesi gerektiğini belirtti.

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