BM, İsrail'in Gazze'ye Yardım Operasyonlarını Engellediğini Açıkladı

Büyük Dış Politika Eleştirisi: BM'den Gazze Açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yönelik yardım operasyonlarını engellemeye devam ettiğini duyurdu. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Koordinasyon ve İptaller

Bölgedeki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) aldığı bilgiler ışığında Dujarric, BM'nin Gazze'nin kuzeyine yönelik bugün için 15 farklı yardım operasyonu düzenleme çabasında bulunduğunu belirtti. Ancak, İsrailli yetkililer tarafından gerçekleştirilen bu koordinasyona rağmen, sadece 5 operasyonun gerçekleşmesine izin verildi.

Dujarric, geri kalan yardım operasyonlarının ise "güvenlik ve lojistik" nedenleriyle iptal edildiğini ifade ederek, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki yardım girişimlerini engellemeyi sürdürdüğünü vurguladı.