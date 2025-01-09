BM, İsrail'in Gazze'ye Yardım Operasyonlarını Engellediğini Açıkladı

BM, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yönelik yardım operasyonlarını engellemeye devam ettiğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 21:42
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 21:42
BM, İsrail'in Gazze'ye Yardım Operasyonlarını Engellediğini Açıkladı

Büyük Dış Politika Eleştirisi: BM'den Gazze Açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yönelik yardım operasyonlarını engellemeye devam ettiğini duyurdu. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Koordinasyon ve İptaller

Bölgedeki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) aldığı bilgiler ışığında Dujarric, BM'nin Gazze'nin kuzeyine yönelik bugün için 15 farklı yardım operasyonu düzenleme çabasında bulunduğunu belirtti. Ancak, İsrailli yetkililer tarafından gerçekleştirilen bu koordinasyona rağmen, sadece 5 operasyonun gerçekleşmesine izin verildi.

Dujarric, geri kalan yardım operasyonlarının ise "güvenlik ve lojistik" nedenleriyle iptal edildiğini ifade ederek, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki yardım girişimlerini engellemeyi sürdürdüğünü vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Almanya Federal Meclisi, Elon Musk'ın Seçim Kampanyasına Müdahalesini İncelemeye Alıyor
2
Pacific Palisades'de Yangın Su Kaynaklarını Tüketti
3
Nijerya ve Çin, Enerji İşbirliği İçin 5 Alanda Mutabakat İmzaladı
4
Eski Başkan Jimmy Carter İçin Devlet Cenaze Töreni
5
Pakistan'da Hükümet Binasına Saldırı ve Polis Karakolu Yangını
6
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde Gözaltı Kararı: Sosyal Medya Paylaşımları Nedeniyle Soruşturma
7
İstanbul'da 1 Milyon Dolarlık Hırsızlık: İki Zanlı Tutuklandı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak