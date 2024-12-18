BM, İsrail'in Gazze'ye Yönelik Yardım Geçişlerini Sınırladı

BM, İsrail'in Gazze'ye Yardım Girişimlerine Sınırlama Getirdi

Birleşmiş Milletler (BM), 1-16 Aralık tarihlerinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik 339 yardım girişiminin yalnızca üçte birinden azına geçit verdiğini bildirdi. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Yardım Operasyonlarını Engellemesi

Dujarric, bölgedeki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) çalışanlarından elde ettiği bilgiler ışığında, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yönelik yardım girişimlerine ilişkin engellemeler uyguladığını aktardı. Duyurulan verilere göre, İsrail, dün de Gazze'nin kuzeyine herhangi bir yardım geçişine izin vermemiştir.

Dujarric, İsrail'in son 10 haftadır Gazze'ye yönelik insani yardım operasyonlarının büyük bir kısmını engellediğini vurgulayarak, yardım çalışanlarının gıda, su, barınak ve diğer temel hizmetlere muhtaç insanlara ulaşmada zorluk çektiğini ifade etti.

BM'nin Yardım Talepleri

1-16 Aralık tarihleri arasında BM, Gazze Vadisi'ne ulaşmak amacıyla 96 insani yardım operasyonu için başvuruda bulundu. Ancak bu taleplerden sadece 16'sına izin verildiği belirtildi.

Uluslararası Konferans Planı

Dujarric, BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen karar doğrultusunda, "Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözüm İçin Üst Düzey Uluslararası Konferans"'ın haziran ayında, Suudi Arabistan ve Fransa'nın eş başkanlığında düzenleneceğini duyurdu. Ayrıca, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de konferansa katılacağı belirtildi.

Dujarric, bölgedeki barışa kavuşmak için acil ve geri döndürülemez eylemler gerektiğini vurgulayarak, bu sürecin uluslararası hukuk, ilgili BM kararları ve ikili anlaşmalar çerçevesinde, İsrail ve Filistin arasında iki devlet vizyonuyla gerçekleşmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

BM Genel Kurulu, 4 Aralık tarihinde, İsrail-Filistin sorununa kalıcı ve adil bir çözüm getirmek amacıyla uluslararası bir konferans düzenlenmesine karar aldığını kaydetmişti.