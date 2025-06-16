DOLAR
39,4 0,47%
EURO
45,65 0,03%
ALTIN
4.329,33 0,37%
BITCOIN
4.207.697,13 -2,06%

BM, İsrail ve İran Arasındaki Saldırıların Durdurulması İçin Diplomatik Müzakere Çağrısı Yapıyor

BM, İsrail ile İran arasındaki saldırıların sona ermesi için acil diplomatik müzakerelerin gerekliliğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.06.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 12:18
BM, İsrail ve İran Arasındaki Saldırıların Durdurulması İçin Diplomatik Müzakere Çağrısı Yapıyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail ile İran arasındaki devam eden saldırıların son bulması ve kalıcı bir çözüm için acil diplomatik müzakerelere çağrı yaptı.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin (İHK) 59'uncu Oturumu, BM Cenevre Ofisi'nde başladı. Türk, İsviçre'nin BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Jürg Lauber'in başkanlık ettiği toplantının açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

İsrail ile İran arasındaki çatışmaların giderek tırmandığını ifade eden Türk, bu durumun "derin endişe verici" olduğunu belirterek, "Bu saldırıları sonlandırmak ve çözüme giden bir yol bulmak için gerginliğin azaltılması ve acil diplomatik müzakere çağrısında bulunan herkese katılıyorum," dedi.

Ayrıca, Türk, her iki tarafın da uluslararası hukuka, özellikle yoğun nüfuslu bölgelerdeki sivillerin korunmasına tam saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin (İHK) 59'uncu Oturumu, BM Cenevre Ofisi'nde...

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin (İHK) 59'uncu Oturumu, BM Cenevre Ofisi'nde başladı. Toplantının açılış programına, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar (ortada), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Cenevre Temsilcisi Kemal Köprülü (sağda), BM yetkilileri ve çok sayıda ülke temsilcisi katıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin (İHK) 59'uncu Oturumu, BM Cenevre Ofisi'nde...

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin (İHK) 59'uncu Oturumu, BM Cenevre Ofisi'nde başladı. Toplantının açılış programına, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar (ortada), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Cenevre Temsilcisi Kemal Köprülü (sağda), BM yetkilileri ve çok sayıda ülke temsilcisi katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Çocuklu Ailelere Dev Sosyal Destek Ödemeleri Başladı! IBAN'ınızı Kontrol Edin

Ankara'da Su Faturalarında Şok Artış: Yeni Tarife Sistemi Başladı

İstihdam Seferberliği: 1.32 Milyon Kişiye İş Müjdesi

Muğla'da Öğrencilere Yüzde 80 Ulaşım İndirimi: Sadece 1 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş'ta Berivanlar Süt Sağmak İçin Traktör Römorkunda Uzun Yolculuk Yapıyor
2
Kırşehir'de 9 Zanlı Yağma ve Dolandırıcılıkla Yakalandı
3
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Lazkiye Olaylarına Sert Tepki
4
Hakkari'de Heterokromi İle Dikkat Çeken Kız Kardeşler
5
Manavgat'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
6
Edirne'de Buğday Hasat Dönemi Başladı
7
İstanbul'da 7 Yıldır Aranan FETÖ Firarisi Yakalandı

Muğla'da Öğrencilere Yüzde 80 Ulaşım İndirimi: Sadece 1 TL

Başkan Ramazan Özcan'dan Müjdeli Haber: Zararlar İade Edilecek

Bahşiş Düzenlemesi ile Çalışan Gelirleri %90 Artacak

Çocuklu Ailelere Dev Sosyal Destek Ödemeleri Başladı! IBAN'ınızı Kontrol Edin

Sağlık Bakanlığı'ndan Anneler İçin Ücretsiz Mobil Uygulama: 'Annelik Yolculuğu' Hayata Geçti

İstanbul Boğazı'nda Gemilere Yüzde 15 Zam Geldi!

Ankara'da Su Faturalarında Şok Artış: Yeni Tarife Sistemi Başladı

Eskişehir'de Çiftçilere 66 Milyon TL Destek Ödemesi Başladı

Ankara Meclisi'nden Yaşlılara Ücretsiz Ulaşım Müjdesi!

Milyonlar 15 Temmuz'da Zam Müjdesi Alacak!

İstihdam Seferberliği: 1.32 Milyon Kişiye İş Müjdesi

Gaziantep’te Yeni Sosyal Konut Projesi İçin Başvurular Başlıyor!