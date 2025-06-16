BM, İsrail ve İran Arasındaki Saldırıların Durdurulması İçin Diplomatik Müzakere Çağrısı Yapıyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail ile İran arasındaki devam eden saldırıların son bulması ve kalıcı bir çözüm için acil diplomatik müzakerelere çağrı yaptı.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin (İHK) 59'uncu Oturumu, BM Cenevre Ofisi'nde başladı. Türk, İsviçre'nin BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Jürg Lauber'in başkanlık ettiği toplantının açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

İsrail ile İran arasındaki çatışmaların giderek tırmandığını ifade eden Türk, bu durumun "derin endişe verici" olduğunu belirterek, "Bu saldırıları sonlandırmak ve çözüme giden bir yol bulmak için gerginliğin azaltılması ve acil diplomatik müzakere çağrısında bulunan herkese katılıyorum," dedi.

Ayrıca, Türk, her iki tarafın da uluslararası hukuka, özellikle yoğun nüfuslu bölgelerdeki sivillerin korunmasına tam saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin (İHK) 59'uncu Oturumu, BM Cenevre Ofisi'nde başladı. Toplantının açılış programına, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar (ortada), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Cenevre Temsilcisi Kemal Köprülü (sağda), BM yetkilileri ve çok sayıda ülke temsilcisi katıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin (İHK) 59'uncu Oturumu, BM Cenevre Ofisi'nde başladı. Toplantının açılış programına, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar (ortada), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Cenevre Temsilcisi Kemal Köprülü (sağda), BM yetkilileri ve çok sayıda ülke temsilcisi katıldı.