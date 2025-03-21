BM: KDC'deki Çatışmalar Nedeniyle 100 Binden Fazla Kişi Komşu Ülkelere Kaçtı

KDC'deki çatışmalar sonucunda 100 binden fazla kişi komşu ülkelere kaçarken, insani yardım şartları giderek kötüleşiyor.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 16:36
BM: KDC'deki Çatışmalar Nedeniyle 100 Binden Fazla Kişi Komşu Ülkelere Kaçtı

BM: KDC'deki Çatışmalar Nedeniyle 100 Binden Fazla Kişi Komşu Ülkelere Kaçtı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Eujin Byun, güvenlik güçleri ile 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup arasında devam eden çatışmaların etkisiyle Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 100 binden fazla kişinin komşu ülkelere kaçtığını açıkladı.

Kritik Fon Kesintileri Durumu Daha da Kötüleştiriyor

Byun, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, KDC'deki insani yardımlara yönelik fon kesintileri'nin etkilerinin derinleştiğini belirtti. Byun, "Kritik fon açıkları, KDC'nin doğusu ve diğer bölgelerdeki insani çabaları ciddi şekilde engelliyor, binlerce kişiyi hayat kurtarıcı yardımdan mahrum bırakıyor ve zaten vahim olan insani durumu felakete yaklaştırıyor. 3 aydan kısa bir sürede komşu ülkelere kaçan KDC'li sayısı 100 bini aştı." ifadelerini kullandı.

Yıkılan Barınma Alanları ve Korkunç Koşullar

Kuzey Kivu'daki Goma şehri ve çevresinde daha önce 400 yerinden edilen kişiye ev sahipliği yapan barınakların tamamının yıkıldığını aktaran Byun, insani yardım ortaklarının barınakları yeniden inşa etmekte zorlandığını ve yerinden edilen insanlara hayatta kalmak için çok az seçeneğin kaldığını belirtti.

KDC'deki Çatışmaların Sırasında Yaşananlar

M23 üyeleri, yılbaşından bu yana devam eden saldırılarla Güney-Kivu eyaletinin başkenti Bukavu ve Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma başta olmak üzere birçok bölgenin kontrolünü ele geçirmiştir. KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana yaklaşık 1 milyon kişi yerinden olmuş, 7 bin kişi ise hayatını kaybetmiştir.

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla ortaya çıkan M23, büyük oranda Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşmaktadır.

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