BM, KDC'nin Güney Kivu Eyaletinde Artan Gerilimden Endişeli

BM: KDC'nin Güney Kivu Eyaletindeki Durum Endişe Verici

Birleşmiş Milletler (BM), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Güney Kivu eyaletindeki son gelişmelerden derin endişe duyduğunu bildirdi. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada durumun son derece kırılgan olduğunu ifade etti.

M23 İsyanı Devam Ediyor

Dujarric, isyancı grup 23 Mart Hareketi (M23)'nin, Bukavu şehrine doğru hızla ilerlediğini vurguladı. Ayrıca, bölgedeki BM barış gücünün de sınırda hareketlilik gözlemlediğini belirtti. Ruanda ordusunun da bu yöne doğru kaydığı bilgisi geldi.

Çatışmalar ve İnsani Durum

KDC ordusu ile M23 arasındaki çatışmaların hala devam ettiğini kaydeden Dujarric, "BM, özellikle Güney Kivu eyaletindeki durumdan derin endişe duyuyor." dedi. Ayrıca, bölgedeki insani yardım çalışanlarının da insani durum ve etnik çatışma konusundaki kaygılarını dile getirdi.

KDC'deki Çatışmaların Boyutu

KDC'nin doğusunda, M23 ile güvenlik güçleri arasında süregelen şiddetli çatışmalar nedeniyle yılın başından bu yana 400 binden fazla insan yerinden oldu. M23, kontrolü altına aldığı köy ve kasabalardan sonra son olarak Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı kuşattı; bu süreçte şehrin elektrik ve su altyapısını kullanılmaz hale getirdi ve Goma Havalimanı'nın kontrolünü ele geçirdi.

Uluslararası İddialar

Birleşmiş Milletler ve KDC, Ruanda'yı M23'e destek vermekle suçlarken, Ruanda bu iddiaları reddediyor. KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulması sonucu M23, bu isyan adı altında ortaya çıkmış ve daha sonra bu isimle tanınmaya başlamıştır. M23, çoğunlukla Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin kabilesi olan Tutsilerden oluşmaktadır.